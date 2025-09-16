Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Pompierii gălățeni și‑au sărbătorit ocrotitorul

Știri
Data: 16 Septembrie 2025

Luni, 15 septembrie, la pomenirea Sfântului Iosif cel Nou de la Partoş, ocrotitorul spiritual al pompierilor români, Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, a oficiat în Catedrala Arhiepiscopală din Galaţi cuvenita slujbă de Te Deum.

La eveniment au fost prezenţi oficialităţi locale, ofiţeri, subofiţeri şi lucrători din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „General Eremia Grigorescu” din Galaţi, precum şi clerici din administraţia eparhială şi alţi credincioşi gălăţeni, ne‑a transmis părintele consilier Rareș Bucur.

În cuvântul adresat cu acest prilej, Părintele Arhiepiscop a evidenţiat sacrificiul pe care pompierii îl fac pentru salvarea de vieţi omeneşti şi bunuri, fiind permanent prezenţi la datorie şi pregătiţi pentru a interveni atunci când semenii noştri sunt în pericol.

Înaltpreasfinţia Sa a apreciat ordinea, promptitudinea, disponibilitatea şi disciplina pompierilor pentru a face bine, reamintind celor prezenţi de sprijinul oferit anul trecut sinistraţilor, susţinut prin rugăciunea neîncetată şi ajutorul concret şi consistent al Bisericii Ortodoxe Române prin slujitorii sfintelor altare şi inimoşii credincioşi.

La final, ierarhul i‑a binecuvântat pe toţi cei prezenţi şi i‑a invitat în parcul din incinta Centrului eparhial, situat în vecinătatea sediului ISU Galaţi.

 

Citeşte mai multe despre:   Ziua Pompierilor  -   IPS Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos  -   Catedrala Arhiepiscopală din Galaţi
