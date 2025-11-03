Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Popas de rugăciune la Catedrala Mitropolitană din Sibiu

Un articol de: Ștefan Mărculeţ - 03 Noiembrie 2025

Catedrala Mitropolitană „Sfânta Treime” din Sibiu a fost plină de credincioși în Duminica a 22‑a după Rusalii, 2 noiembrie. Sfânta Liturghie a fost săvârşită de Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, din care au făcut parte cadre didactice de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Șaguna” din Sibiu şi slujitori ai Catedralei Mitropolitane. Răspunsurile liturgice au fost date de Corul „Timotei Popovici” al Catedralei Mitropolitane din Sibiu, dirijat de pr. lect. univ. dr. Alexandru Streza, informează Mitropolia Ardealului.

În cuvântul de învățătură, ierarhul a tâlcuit Pilda bogatului nemilostiv şi a săracului Lazăr (Luca 16, 19‑31).

Părintele Mitropolit Laurențiu a subliniat rolul bunurilor materiale în viaţa noastră şi nevoia de a ne îngriji de mântuirea sufletului nostru pentru a ne câştiga viaţa cea veşnică: „Nu suntem noi stăpâni pe bunurile pe care le avem în administrare. Noi suntem cei care beneficiem de aceste bunuri și trebuie să le înmulțim în așa fel încât să se bucure și cei dimprejurul nostru, în așa fel încât să ne câștigăm darurile veșnice în Împărăția cerurilor. Din Evanghelia de astăzi înțelegem un lucru foarte important, şi anume că în lumea aceasta noi ne câștigăm viața de dincolo cu o singură condiție: dacă munca noastră pentru câștigarea celor de trebuințe vieții este dublată de dragoste și milostenie, milă și îndurare spre cei care sunt lipsiți, empatie față de cei sărmani. Doar atunci vom putea să ne bucurăm și de dragostea dumnezeiască în Împărăția cerurilor”, a spus ierarhul.

 

