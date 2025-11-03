Popas de rugăciune la Catedrala Mitropolitană din Sibiu

Catedrala Mitropolitană „Sfânta Treime” din Sibiu a fost plină de credincioși în Duminica a 22‑a după Rusalii, 2 noiembrie. Sfânta Liturghie a fost săvârşită de Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, din care au făcut parte cadre didactice de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Șaguna” din Sibiu şi slujitori ai Catedralei Mitropolitane. Răspunsurile liturgice au fost date de Corul „Timotei Popovici” al Catedralei Mitropolitane din Sibiu, dirijat de pr. lect. univ. dr. Alexandru Streza, informează Mitropolia Ardealului.

În cuvântul de învățătură, ierarhul a tâlcuit Pilda bogatului nemilostiv şi a săracului Lazăr (Luca 16, 19‑31).

Părintele Mitropolit Laurențiu a subliniat rolul bunurilor materiale în viaţa noastră şi nevoia de a ne îngriji de mântuirea sufletului nostru pentru a ne câştiga viaţa cea veşnică: „Nu suntem noi stăpâni pe bunurile pe care le avem în administrare. Noi suntem cei care beneficiem de aceste bunuri și trebuie să le înmulțim în așa fel încât să se bucure și cei dimprejurul nostru, în așa fel încât să ne câștigăm darurile veșnice în Împărăția cerurilor. Din Evanghelia de astăzi înțelegem un lucru foarte important, şi anume că în lumea aceasta noi ne câștigăm viața de dincolo cu o singură condiție: dacă munca noastră pentru câștigarea celor de trebuințe vieții este dublată de dragoste și milostenie, milă și îndurare spre cei care sunt lipsiți, empatie față de cei sărmani. Doar atunci vom putea să ne bucurăm și de dragostea dumnezeiască în Împărăția cerurilor”, a spus ierarhul.