Popas de rugăciune la Mănăstirea Ciolanu din județul Buzău

Obștea Mănăstirii Ciolanu a fost binecuvântată duminică, 25 ianuarie, de Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei. Chiriarhul a săvârșit Sfânta Liturghie în Biserica „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” a istoricului așezământ monastic buzoian, în prezența unui mare număr de credincioși.

Soborul slujitorilor a fost alcătuit din paisprezece clerici, între care s‑au aflat protos. Veniamin Anghel, starețul Mănăstirii Ciolanu și exarhul așezămintelor monahale din județul Buzău, pr. Alin‑Leontin Balica, consilier eparhial la Sectorul administrativ‑bisericesc, și pr. Cătălin Andreiu, protoiereu al Protoieriei Buzău I.

Reflectând asupra pasajului evanghelic al Duminicii a 32‑a după Rusalii (Luca 19, 1‑10), Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Ciprian a vorbit, în predica sa, despre întâlnirea Mântuitorului Iisus Hristos cu Zaheu ca despre o minune a transformării lăuntrice, rod al pocăinței adevărate și al conlucrării omului cu harul dumnezeiesc. Ierarhul a subliniat că dorința mai‑marelui vameșilor din Ierihon de a‑L vedea pe Hristos nu a izvorât dintr‑o simplă curiozitate, ci a fost expresia unei frământări interioare și a unei nădejdi de îndreptare, cunoscute dinainte de Domnul. Intrarea Mântuitorului în casa lui Zaheu a devenit astfel începutul unei schimbări profunde a vieții sale, confirmată prin fapte concrete de milostenie și prin repararea nedreptăților săvârșite. În acest sens, ierarhul i‑a îndemnat pe credincioși la o pocăință autentică, trăită ca o lucrare continuă de înnoire a vieții.

Răspunsurile la strană au fost date de Corul psaltic misionar „Sfântul Roman Melodul” al Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei.