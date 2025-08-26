Popas de rugăciune la o biserică din județul Giurgiu

Data: 26 August 2025

În Duminica a 11‑a după Rusalii, 24 august, Preasfințitul Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului, a oficiat Sfânta Liturghie, înconjurat de un ales sobor de preoți și diaconi, în Biserica „Sfânta Treime” a Parohiei Smârda, județul Giurgiu.

În cuvântul de învățătură, Preasfinția Sa a vorbit despre pericopa evanghelică duminicală ce a redat Pilda datorniculu nemilostiv.

Ierarhul l‑a felicitat pe părintele protopop Alexandrescu Ilie, paroh al Bisericii „Sfânta Treime”, pentru activitatea pastoral‑misionară desfășurată și pentru cantina socială pe care parohia o susține în fiecare zi.

La final, toți cei prezenți au primit din partea ierarhului publicații ortodoxe și iconițe.

Biserica „Sfânta Treime” din Smârda a fost ridicată între anii 1864 și 1868 în vremea păstoririi preotului Paraschiv Pârlogeanu. Începând cu anul 2009, cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Episcop Ambrozie, biserica a intrat într‑un amplu proces de restaurare, iar în anul 2015 a fost târnosită.