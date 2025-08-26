Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Popas de rugăciune la o biserică din județul Giurgiu

Popas de rugăciune la o biserică din județul Giurgiu

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Știri
Data: 26 August 2025

În Duminica a 11‑a după Rusalii, 24 august, Preasfințitul Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului, a oficiat Sfânta Liturghie, înconjurat de un ales sobor de preoți și diaconi, în Biserica „Sfânta Treime” a Parohiei Smârda, județul Giurgiu.

În cuvântul de învățătură, Preasfinția Sa a vorbit despre pericopa evanghelică duminicală ce a redat Pilda datorniculu nemilostiv.

Ierarhul l‑a felicitat pe părintele protopop Alexandrescu Ilie, paroh al Bisericii „Sfânta Treime”, pentru activitatea pastoral‑misionară desfășurată și pentru cantina socială pe care parohia o susține în fiecare zi.

La final, toți cei prezenți au primit din partea ierarhului publicații ortodoxe și iconițe.

Biserica „Sfânta Treime” din Smârda a fost ridicată între anii 1864 și 1868 în vremea păstoririi preotului Paraschiv Pârlogeanu. Începând cu anul 2009, cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Episcop Ambrozie, biserica a intrat într‑un amplu proces de restaurare, iar în anul 2015 a fost târnosită.

 

PS Ambrozie, Episcopul Giurgiului
