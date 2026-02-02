Popas de rugăciune la Paraclisul Catedralei Naționale

În ziua praznicului Întâmpinării Domnului, 2 februarie, Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop‑vicar patriarhal, a oficiat Sfânta Liturghie la Paraclisul Catedralei Naționale din București, împreună cu un sobor de slujitori. Cu acest prilej, Preasfinția Sa a subliniat valoarea teologică și duhovnicească a acestei mari sărbători a Bisericii Ortodoxe.

Sfânta Liturghie a fost oficiată de Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, înconjurat de un sobor din care au făcut parte părintele arhimandrit Dionisie Constantin, consilier patriarhal; părintele Ion Dragomir, consilier patriarhal; părintele Codruț‑Marian Toader, inspector eparhial; arhidiaconul Nicolae Iftimiu, consilier patriarhal, și diaconii Cristian Copceag și Adrian Butuc.

În cuvântul de învățătură, Preasfinția Sa a explicat valoarea spirituală a cuvintelor rostite de Dreptul Simeon, care compun rugăciunea de seară din timpul slujbei Vecerniei.

„Când Îl ia în brațe pe Prunc, Dreptul Simeon rostește una dintre cele mai profunde rugăciuni, care a devenit rugăciunea de seară a Bisericii: «Acum slobozește pe robul Tău, Stăpâne, în pace, că văzură ochii mei mântuirea Ta». Numele lui Iisus însemnează «Dumnezeu mântuiește», deci Simeon a văzut «Mântuirea» pe care Dumnezeu a pregătit‑o pentru toate popoarele, nu doar pentru poporul ales. Prin aceasta, Dreptul Simeon se transformă dintr‑o persoană care așteaptă într‑o persoană care mărturisește împlinirea făgăduinței. Cu ochii săi trupești a văzut ceea ce Duhul Sfânt i‑a promis duhovnicește, și anume L‑a văzut pe Dumnezeu în trup. Rugăciunea Dreptului Simeon nu este o rugăciune a resemnării, ci a împlinirii. Bătrânul Simeon nu cere să mai trăiască, nici nu se teme de moarte. […] Această întâlnire ne arată că adevărata pace nu vine din siguranță exterioară, ci din întâlnirea cu Hristos. Lumea de astăzi caută pacea în confort, în control, în putere sau în izolare, dar sufletul omului rămâne neliniștit până când Îl întâlnește pe Dumnezeu. De aceea, sărbătoarea Întâmpinării Domnului nu este doar amintirea unui eveniment trecut, ci chemarea de a‑L întâmpina pe Hristos în templul inimii noastre”, a explicat Preasfinția Sa.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de Grupul psaltic „Anastasis”, dirijat de psaltul Irinel Mohîrță.