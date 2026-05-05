Popas de rugăciune la un lăcaș istoric din Tulcea

Biserica „Acoperământul Maicii Domnului” și „Sfântul Cuvios Mucenic Efrem cel Nou” din orașul Tulcea a primit duminică, 3 mai, vizita Preasfințitului Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, care a săvârșit Sfânta Liturghie înconjurat de un sobor de preoți și diaconi din care a făcut parte și preotul paroh Călin Luca. În cuvântul de învățătură, ierarhul a subliniat faptul că răbdarea și credința reprezintă două virtuți esențiale în lucrarea vindecării sufletești și trupești. În cadrul Sfintei Liturghii, teologul Dragoș Matei a fost hirotonit întru diacon.

La final, clerul și credincioșii au mers în partea de răsărit a bisericii, chiar în spatele Sfântului Altar, unde se află mormintele unor personalități importante din istoria orașului Tulcea și a bisericii. La mormântul Mitropolitului Nichifor de Karpath (1808-1893) a fost oficiată o slujbă de pomenire. Ierarhul grec a trăit și a slujit în Tulcea între anii 1877 și 1893, fiind considerat „mare prieten al românilor”, după cum mărtu­ri­sește și inscripția de pe monumentul funerar recent restaurat. De asemenea, a fost pomenit și protoiereul Gheorghe Rășcanu, primul protopop al Tulcii după anul 1879.

Biserica „Acoperământul Maicii Domnului” a fost ridicată în anul 1888, pe locul unui lăcaș de la mijlocul secolului al XIX-lea. În perimetrul curții bisericii a fost amenajat, după Primul Război Mondial, și Cimitirul Eroilor din Tulcea, ceea ce conferă acestui loc o valoare spirituală și memorială pentru comunitatea locală.