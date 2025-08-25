Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Popas de slujire la mănăstirea argeșeană Văleni

Știri
Data: 25 August 2025

Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, s‑a aflat duminică în mijlocul obștii monahale de la mănăstirea argeșeană Văleni. Cu această ocazie, chiriarhul a oficiat Sfânta Liturghie în noul Altar de vară al mănăstirii, care a fost definitivat în urmă cu două luni, se arată pe arhiepiscopiaargesuluisimuscelului.ro.

În cuvântul de învățătură, ierarhul a tâlcuit textul evangheliei rânduit pentru această duminică, amintind despre iertarea necondiționată a lui Dumnezeu. Ierarhul a mulțumit celor prezenți pentru efortul depus de a fi prezenți la Sfânta Liturghie oficiată la această veche vatră monahală de pe valea râului Topolog, județul Argeș.

Redeschisă oficial în anul 1990, odată cu reînființarea Episcopiei Argeșului și Muscelului, viața monahală de la Mănăstirea Văleni a fost reînviată prin refacerea obştii şi începerea lucrărilor de renovare a ansamblului monahal.

 

