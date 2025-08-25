Popas de slujire la mănăstirea argeșeană Văleni

Data: 25 August 2025

Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, s‑a aflat duminică în mijlocul obștii monahale de la mănăstirea argeșeană Văleni. Cu această ocazie, chiriarhul a oficiat Sfânta Liturghie în noul Altar de vară al mănăstirii, care a fost definitivat în urmă cu două luni, se arată pe arhiepiscopiaargesuluisimuscelului.ro.

În cuvântul de învățătură, ierarhul a tâlcuit textul evangheliei rânduit pentru această duminică, amintind despre iertarea necondiționată a lui Dumnezeu. Ierarhul a mulțumit celor prezenți pentru efortul depus de a fi prezenți la Sfânta Liturghie oficiată la această veche vatră monahală de pe valea râului Topolog, județul Argeș.

Redeschisă oficial în anul 1990, odată cu reînființarea Episcopiei Argeșului și Muscelului, viața monahală de la Mănăstirea Văleni a fost reînviată prin refacerea obştii şi începerea lucrărilor de renovare a ansamblului monahal.