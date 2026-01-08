Popasuri de slujire în Episcopia Caransebeșului

Mai multe lăcașuri din județul Caraș‑Severin au fost vizitate zilele trecute de către Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, care a săvârșit Sfânta Liturghie și i‑a binecuvântat pe clerici și credincioși cu Agheasmă Mare, făcând și pomenirea unor ierarhi care au slujit în Banatul Montan.

În Ajunul Bobotezei, Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, a poposit la Mănăstirea „Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul”‑Vasiova din județul Caraș‑Severin, pentru a se ruga cu obștea și credincioșii. După Sfânta Liturghie unită cu Vecernia praznicului, ierarhul a săvârșit slujba Aghesmei Mari la izvorul aflat în apropierea așezământului. Răspunsurile liturgice au fost date de Grupul psaltic „Ethos” al Episcopiei Caransebeșului. De asemenea, PS Părinte Episcop Lucian a binecuvântat și crucea pectorală purtată de Sfântul Cuvios Calistrat de la Timișeni și Vasiova în timpul vieții, găsită împreună cu sfintele moaște la deshumare. Aceasta a fost pregătită și așezată într‑o cruce confecționată special dintr‑un metal prețios la Atelierele Patriarhiei Române și va rămâne în racla cu sfintele moaște ce se păstrează în biserica mănăstirii.

Botezul Domnului a fost sărbătorit marți, 6 ianuarie, și la Catedrala Episcopală din Caransebeș, unde numeroși credincioși au participat la Sfânta Liturghie săvârșită de Preasfințitul Părinte Episcop Lucian, alături de un sobor de preoți și diaconi. În cadrul Sfintei Liturghii a fost oficiată slujba de Sfințire Mare a apei. Răspunsurile liturgice au fost date de corul catedralei, dirijat de părintele profesor Petru Paica.

Toți cei care au participat la sfintele slujbe în Catedrala Episcopală au fost binecuvântați cu apa sfințită de către Părintele Episcop Lucian și au primit sticle cu Agheasmă Mare, precum și iconițe. Încă din ajun au fost pregătite peste 5.000 de sticle cu apă sfințită.

Clericii și credincioșii Parohiei „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul” din Caransebeș și‑au cinstit ocrotitorul miercuri, 7 ianuarie. Aceștia s‑au rugat la Sfânta Liturghie săvârșită de Preasfințitul Părinte Episcop Lucian. An de an, la sărbătoarea Soborului Sfântului Proroc Ioan Botezătorul, acest sfânt lăcaș, necropolă a Episcopiei Caransebeșului, unde își dorm somnul de veci episcopii Caransebeșului, dar și foarte mulți protopopi, preoți, profesori de teologie și personalități care au marcat viața bisericească și socială a Banatului de Munte, primește vizita Părintelui Episcop Lucian. După slujbă, ierarhul le‑a vorbit celor prezenți despre propovădirea Sfântului Proroc Ioan Botezătorul: „Dacă el a strigat și a zis în vremea aceea: «Pocăiți‑vă, căci s‑a apropiat Împărăția cerurilor!» și a pregătit poporul pentru venirea lui Mesia, și în vremea aceasta, Sfântul Ioan strigă către fiecare dintre noi: Pocăiți‑vă, puneți punct fărădelegilor și nu mai păcătuiți. Să nu trăim numai trupește așa cum au făcut cei din vremea lui Noe, ci trebuie să viețuim duhovnicește, să ne gândim că suntem chipul lui Dumnezeu”.

Au fost înălțate rugăciuni și pentru episcopii Caransebeșului trecuți la Domnul, precum și pentru toți clericii ce au slujit în această biserică, în special pentru episcopul academician Nicolae Popea, de la a cărui naștere se împlinesc anul acesta 200 de ani.