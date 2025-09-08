Praznic închinat Născătoarei de Dumnezeu la Catedrala Patriarhală

Biserica Ortodoxă sărbătorește an de an, la data de 8 septembrie, praznicul Nașterii Maicii Domnului. Cu acest prilej, Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop‑vicar patriarhal, a săvârșit Sfânta Liturghie la Catedrala Patriarhală din București, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, slujitori ai sfântului lăcaș de pe Colina Bucuriei.

În momentul rânduit al rostirii cuvântului de învățătură, imediat după citirea pasajului evanghelic, ierarhul a vorbit despre momentul Nașterii Născătoarei de Dumnezeu ca fiind trecerea într‑o altă etapă a omenirii: „Această sărbătoare face trecerea de la Vechiul Testament la Noul Testament. Prin Nașterea Maicii Domnului începe să se vadă împlinirea profețiilor din Vechiul Testament legate de venirea lui Mesia, a Domnului Hristos. În acest sens, troparul sărbătorii de astăzi ne spune: «Nașterea ta, de Dumnezeu Născătoare Fecioară, bucurie a vestit la toată lumea; că din tine a răsărit Soarele dreptății, Hristos Dumnezeul nostru. Și, dezlegând blestemul, a dat binecuvântare; și, stricând moartea, ne‑a dăruit nouă viață veșnică». În planul lui Dumnezeu de mântuire a oamenilor, Preacurata Fecioară Maria are un loc special. Ea reprezintă noua Evă, după cum Adam a fost «chip al Celui ce avea să vină» (Romani 5, 14), al lui Hristos. Cel a cărui obârșie «este dintru început, din zilele veșniciei» (Miheia 5, 1‑2), Fiul lui Dumnezeu, a ales să împlinească mântuirea neamului omenesc prin Fecioara Maria; ea a fost aleasă să Îl nască pe «Fiul Celui Preaînalt» (Luca 1, 32). Faptul că Părinții Bisericii au fixat serbarea Nașterii Maicii Domnului în a opta zi din anul bisericesc are înțelesuri teologice profunde. Din Sfânta Fecioară Maria S‑a întrupat ca Om Hristos, Fiul lui Dumnezeu Cel veșnic, așadar este potrivit să cinstim nașterea ei în prima lună a anului bisericesc, în ziua a opta, care simbolizează veșnicia. Deși nu aflăm date din Sfânta Scriptură despre Nașterea Maicii Domnului, mai mulți Sfinți Părinți ai Bisericii au scris lucrări închinate vieţii Fecioarei Maria, așa cum sunt: Sfântul Maxim Mărturisitorul, Sfântul Simeon Noul Teolog sau Sfântul Ioan Damaschinul. Maica Domnului s‑a născut în Ierusalim, ne spune Sfântul Ioan Damaschinul în cartea sa numită Dogmatica, anume în apropiere de Poarta Oilor a cetății Ierusalimului, unde se afla și scăldătoarea Vitezda, un bazin cu apă minunată în care cei care intrau se vindecau de orice boală erau cuprinși, după cum afirmă Sfântul Evanghelist Ioan. Pe acel loc există și astăzi o biserică mare și o mănăstire, închinate Sfintei Ana, construite pe locul unde, după tradiție, a fost casa Sfinților Părinți Ioachim și Ana”, a spus ierarhul.

În continuare, Preasfinția Sa a vorbit despre sălășluirea harului Duhului Sfânt în om, energie dumnezeiască ce străpunge limitele firii omenești: „Știm din scrierile Vechiului Testament că femeile unora dintre cei mai importanți patriarhi biblici, care erau sterpe, au reușit să nască, unele chiar la bătrânețe. Însă, în multe dintre cazurile prezentate în Vechiul Testament, sterilitatea este pusă în legătură cu împlinirea planurilor lui Dumnezeu în pofida obstacolelor pe care le constituie limitele firii umane. Sterilitatea unor femei pomenite în Sfânta Scriptură pare să nu aibă alt sens decât manifestarea harului lui Dumnezeu, care poate să o desființeze. De asemenea, putem remarca faptul că celor născuți din femei, inițial sterpe, li s‑a hărăzit un destin, un rol special, ei având de împlinit o misiune încredințată de Dumnezeu. Astfel, sterilitatea pare un pretext care conduce la o altfel de fertilitate, mai înaltă, de natură duhovnicească, ce se vădește în personalitatea și în faptele copilului astfel născut, dar și în viața părinților acestuia, care sunt sfințiți prin primirea acestui har excepțional. Însăși așteptarea harului, prin virtuțile pe care le pune în lucrare, cum ar fi rugăciunea, credința, nădejdea, răbdarea și iubirea lui Dumnezeu, este o cale de sfințire”.

De asemenea, ierarhul a vorbit despre semnificația numelui „Maria”, care este una foarte bogată: „În ebraică, acest nume poate avea înțelesul de «mare amară», dar și cel de «dăruită de Dumnezeu». În limba aramaică, «Maria» înseamnă «Doamnă», «Învățătoare» sau «Stăpână». În orice caz, cel mai vechi personaj biblic care a purtat acest nume este «Miriam», sora lui Moise și Aaron, care avea darul profeției și care, împreună cu femeile poporului Israel, a cântat imnul de slavă și bucurie după trecerea poporului prin Marea Roșie, la ieșirea din Egipt. Când a fost folosit acest nume la nașterea Fecioarei Maria, nimeni nu și‑a putut imagina cât de bine se potrivea cu vocația Maicii Domnului. Astăzi, sărbătorim cu toții Nașterea Maicii Domnului, un praznic luminos în cinstea Împărătesei cerurilor, însă orice cuvânt am spune ca să tâlcuim într‑un fel sau altul acest eveniment ar fi prea puțin în raport cu cât de mult datorăm noi, ca oameni, celei care L‑a născut ca Om pe Hristos, Dumnezeul și Mântuitorul nostru”, a afirmat Episcopul‑vicar patriarhal.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de Corala „Nicolae Lungu” a Patriarhiei Române.