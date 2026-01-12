Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Praznicul Crăciunului sărbătorit la Cahul

Știri
Data: 12 Ianuarie 2026

Credincioșii din Cahul s‑au rugat împreună cu ierarhul lor la sărbătoarea Nașterii Domnului la Catedrala „Sfântul Ierarh Dionisie”.

Potrivit calendarului neîndreptat, în data de 7 ianuarie, în fiecare an, este prăznuit slăvitul praznic al Nașterii Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos.

Cu acest prilej de aleasă bucurie duhovnicească, Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, a săvârșit Sfânta Liturghie arhierească în Catedrala Eparhială „Sfântul Ierarh Dionisie și Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” din municipiul Cahul, fiind înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, în prezența numeroșilor credincioși și colindători.

La finalul Sfintei Liturghii, Corala „Sfânta Maria” a Episcopiei Basarabiei de Sud împreună cu Corul Tinerilor Voluntari ai episcopiei, dar și alte familii, au vestit prin colinde Nașterea Domnului, aducând bucurie ierarhului și tuturor celor prezenți. În semn de apreciere și binecuvântare, Preasfințitul Părinte Veniamin a oferit daruri tuturor colindătorilor, iar credincioșilor prezenți le‑a dăruit calendare bisericești pentru anul 2026.

În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit despre semnificația teologică a sărbătorii și despre tradițiile locale, subliniind importanța păstrării colindelor. De asemenea, i-a îndemnat pe toți să colinde în familie și la casele bunicilor și ale celor dragi lor. Să ducă bucuria de la Sfânta Liturghie în casele lor.

