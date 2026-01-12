Praznicul Crăciunului sărbătorit la Cahul

Data: 12 Ianuarie 2026

Credincioșii din Cahul s‑au rugat împreună cu ierarhul lor la sărbătoarea Nașterii Domnului la Catedrala „Sfântul Ierarh Dionisie”.

Potrivit calendarului neîndreptat, în data de 7 ianuarie, în fiecare an, este prăznuit slăvitul praznic al Nașterii Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos.

Cu acest prilej de aleasă bucurie duhovnicească, Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, a săvârșit Sfânta Liturghie arhierească în Catedrala Eparhială „Sfântul Ierarh Dionisie și Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” din municipiul Cahul, fiind înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, în prezența numeroșilor credincioși și colindători.

La finalul Sfintei Liturghii, Corala „Sfânta Maria” a Episcopiei Basarabiei de Sud împreună cu Corul Tinerilor Voluntari ai episcopiei, dar și alte familii, au vestit prin colinde Nașterea Domnului, aducând bucurie ierarhului și tuturor celor prezenți. În semn de apreciere și binecuvântare, Preasfințitul Părinte Veniamin a oferit daruri tuturor colindătorilor, iar credincioșilor prezenți le‑a dăruit calendare bisericești pentru anul 2026.

În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit despre semnificația teologică a sărbătorii și despre tradițiile locale, subliniind importanța păstrării colindelor. De asemenea, i-a îndemnat pe toți să colinde în familie și la casele bunicilor și ale celor dragi lor. Să ducă bucuria de la Sfânta Liturghie în casele lor.