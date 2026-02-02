Praznicul Întâmpinării Domnului la Catedrala Patriarhală

Praznicul Întâmpinării Domnului a fost sărbătorit luni, 2 februarie, la Catedrala Patriarhală din București, prin săvârșirea Sfintei Liturghii de către Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop‑vicar patriarhal, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi.

După citirea pericopei evanghelice în care este relatat evenimentul biblic al aducerii Mântuitorului la Templul din Ierusalim, la patruzeci de zile de la Nașterea Sa, Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul a rostit un cuvânt de învățătură în care a tâlcuit înțelesurile profunde ale supunerii lui Iisus față de rânduielile Legii celei vechi.

„Vedem că și de această dată Mântuitorul, Prunc, Se supune prevederilor Legii, deși El a venit să întemeieze așezământul Legii celei noi. Am văzut că și la opt zile după Naștere, mama Sa, Sfânta Fecioară Maria, L‑a adus pentru a fi tăiat împrejur, moment în care I s‑a pus și numele descoperit de către înger, acela de Iisus [...]. Vedem că în mod repetat Mântuitorul Se supune prevederilor Legii. De aceea, atunci când El va fi acuzat de către cei care mereu i‑au arătat ostilitate - fariseii, cărturarii, slujitorii templului -, că nu păzește Legea sâmbetei, El va spune tuturor că nu a venit în lume ca să strice legea, ci ca să împlinească Legea. Iar cuvântul «a împlini legea» are două sensuri: cel dintâi, a te supune prevederilor Legii îndeplinind toate rânduielile acesteia, și vedem că Mântuitorul este tăiat împrejur, I se pune numele în a opta zi, iar în a patruzecea zi este adus la Templul din Ierusalim pentru a fi închinat Domnului. Dar cuvântul «a împlini» are și sensul de a desăvârși, și Mântuitorul desăvârșește Legea cea veche, ridicând‑o la cea mai mare înălțime a trăirii morale. Vedem lucrul acesta în Predica de pe munte, când Mântuitorul, amintind ascultătorilor mai multe din prescripțiile Legii, arată modul în care El desăvârșește aceste prevederi. De exemplu, spune în Predica de pe munte: «Ați auzit că s‑a zis celor de demult să nu ucizi. Eu însă vă spun vouă [...]: cine va zice fratelui său nebunule, vrednic va fi de gheena focului» (Matei 5, 22). Dar cea mai pilduitoare înnoire sau desăvârșire a prevederilor Legii vechi este aceasta: «S‑a zis, să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău. Iar eu vă zic vouă: Iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blestemă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați‑vă pentru cei ce vă vatămă și vă prigonesc» (Matei 5, 44). În nici o altă credință din întreaga lume nu există un astfel de îndemn atât de puternic la a‑i iubi pe vrăjmași, la a ne ruga pentru cei ce ne urăsc și ne vatămă”, a spus Preasfinția Sa.

În continuare, ierarhul a tâlcuit înțelesurile rugăciunii rostite de Dreptul Simeon atunci când L‑a primit în brațele sale pe Pruncul Iisus: „«Acum liberează pe robul Tău, Stăpâne, după cuvântul Tău, în pace», adică după cuvântul Duhului care nu i‑a îngăduit să moară până nu va vedea pe Hristosul Domnului. «Că au văzut ochii mei mântuirea Ta» este o mărturisire extrem de puternică. Luminat de Duhul Sfânt, drept fiind și temător de Dumnezeu, Dreptul Simeon știe că ține în brațe pe Iisus Mântuitorul lumii, Care prin ascultarea Sa până la moarte, și încă moarte pe Cruce, va mântui pe poporul Său de păcatele sale. Aceea că «au văzut ochii mei mântuirea Ta, pe care ai pregătit‑o înaintea feței tuturor popoarelor» mărturisește un adevăr la fel de important, că Hristos aduce mântuirea nu numai pentru poporul ales, ci pentru toate popoarele care vor primi Evanghelia și care vor deveni membre ale Bisericii prin Taina Sfântului Botez. «Lumină spre descoperire neamurilor» indică neamurile păgâne care trăiau în necunoașterea adevăratului Dumnezeu. Acestor popoare le‑a răsărit lumina cunoștinței sau cunoașterii. Și «slavă poporului Tău, Israel», pentru că poporul ales a primit această unică binecuvântare ca din mijlocul lui să Se nască Hristosul Domnului, Mântuitorul lumii. Iată, deci, o mulțime de adevăruri mărturisite de un om luminat de Duhul Sfânt, potrivit cuvântului Sfântului Evanghelist Luca”.

Răspunsurile la slujba Utreniei au fost date de membri ai Grupului psaltic „Tronos” al Catedralei Patriarhale, iar Sfânta Liturghie a fost înfrumusețată de cântarea Coralei „Nicolae Lungu” a Patriarhiei Române.