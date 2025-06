Praznicul Pogorârii Duhului Sfânt la Catedrala Episcopală din Caransebeș

În ziua praznicului Cincizecimii, Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, a săvârșit Sfânta Liturghie, fiind urmată de slujba Vecerniei plecării genunchilor, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, în Catedrala Episcopală din Caransebeş. La sfintele rânduieli au participat numeroși credincioși din toate părțile județului Caraș‑Severin.

În cuvântul de învățătură rostit la finalul slujbei, Preasfințitul Părinte Episcop Lucian a evidențiat importanța rugăciunii şi participarea la rânduielile bisericeşti pentru primirea Duhului Sfânt în inimile noastre.

„Am îngenuncheat cu toții și am citit cu multă luare aminte cele şapte rugăciuni ale plecării genunchilor, rugăciuni unice în cursul anului bisericesc, pentru că această rânduială se oficiază doar astăzi, la praznicul Pogorârii Sfântului Duh. De asemenea, i‑am îndemnat pe credincioși să fie prezenți întotdeauna la sfânta biserică, pentru că aici este «Noul Ierusalim» în care noi ne îmbrăcăm cu putere de sus. Harul Preasfântului Duh se pogoară peste noi și peste cinstitele daruri care le punem înainte la fiecare Sfântă Liturghie, de aceea sunt foarte importante prezența noastră la sfânta biserică și participarea noastră activă la Sfânta Liturghie. Deși am primit harul Preasfântului Duh la botez, când am fost botezați în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, atunci când ne rugăm la Sfânta Liturghie, primim har peste har, așa cum ne spune Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan. Este foarte importantă prezența noastră la sfânta biserică, la Sfânta Liturghie, ca să ne îmbrăcăm în toată vremea și în tot ceasul cu putere de sus, să putem continua lupta cea bună și să câștigăm cununa vieții celei veșnice. Condițiile mântuirii sunt bine știute, credința și faptele bune din partea omului și harul Preasfântului Duh care se pogoară peste noi ca dar din partea lui Dumnezeu pentru mântuirea noastră”, a spus Preasfinția Sa.

Potrivit tradiţiei locale, chiriarhul a sfințit spice de grâu care au fost împărțite credincioşilor la plecare, alături de punguliţe cu anaforă și iconițe.