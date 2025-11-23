Praznicul Vovideniei la Catedrala Mitropolitană din Sibiu

Înaltpreasfinţitul Părinte Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului, a liturghisit vineri, 21 noiembrie, în Catedrala Mitropolitană „Sfânta Treime” din Sibiu, în ziua de prăznuire a Intrării în biserică a Maicii Domnului.

Ierarhul a liturghisit împreună cu un sobor de preoți și diaconi din care au făcut parte cadre didactice de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Șaguna” din Sibiu și slujitori ai Catedralei Mitropolitane. Răspunsurile liturgice au fost date de Corul „Timotei Popovici” al catedralei, dirijat de pr. lect. univ. dr. Alexandru Streza, informează Mitropolia Ardealului.

În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit credincioşilor prezenţi despre semnificaţiile praznicului din 21 noiembrie, al Intrării în biserică a Maicii Domnului.

„Părinții Maicii Domnului au făgăduit lui Dumnezeu că o vor închina Lui şi, când Sfânta Fecioară avea doar trei ani, au luat-o și au dus-o la templu, unde exista o rânduială şi erau aduse fecioare. Acolo trăiau văduve, erau slujitori speciali la templu și toţi vieţuiau sub ocrotirea şi binecuvântarea lui Dumnezeu. Printre cele mai alese ființe care s-au bucurat de această educație și de această înrâurire a lui Dumnezeu în lăcașul cel sfânt a fost prunca Maria, viitoarea Maică a lui Hristos. Ea a fost adusă la templu pentru că, prin lucrarea care se va întâmpla la Buna Vestire și mai ales la Nașterea Domnului, lucrarea aceasta dumnezeiască, ea va deveni Templul cel Sfânt”.

De asemenea, Părintele Mitropolit Laurenţiu a mai arătat că Maica Domnului este Biserica lui Hristos, este Templul lui Hristos, pentru că ea L-a născut pe Fiul lui Dumnezeu cu trupul, devenind Născătoare de Dumnezeu, nu Născătoare de Iisus, de Om.

„Sărbătoarea aceasta ne obligă pe noi să ne angajăm, după puterea noastră, întâi de toate să nădăjduim că Dumnezeu va primi cererile noastre, chiar dacă uneori și noi suntem depășiți când cerem ceva. Dacă avem această certitudine, această siguranță, această încredere că mila lui Dumnezeu se va revărsa asupra noastră după voia Lui și după rânduiala Lui, toate se vor împlini. În al doilea rând, dacă noi avem această stăruință și această rugăciune permanentă, noi trebuie să avem și grijă de a îndeplini promisiunile, făgăduințele pe care le facem lui Dumnezeu. Când cerem ceva de la Dumnezeu, de fiecare dată noi suntem în stare să facem orice făgăduință. Din păcate, foarte ușor și foarte repede uităm de făgăduințele făcute. (...) Iată că făgăduința pe care au făcut-o Sfinții Drepți şi dumnezeiești Părinți Ioachim și Ana, părinții Maicii Domnului s-a împlinit, chiar dacă firea omenească le spunea că prunca de trei ani trebuie să rămână lângă ei și să fie ocrotită de părinții trupești”, a subliniat ierarhul.

Credincioşii prezenţi la Sfânta Liturghie săvârşită în zi de praznic la Catedrala Mitropolitană din Sibiu au avut posibilitatea să primească Sfânta Împărtăşanie şi să aducă cinstire moaştelor Sfântului Ierarh Andrei Şaguna, Mitropolitul Transilvaniei.