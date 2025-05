Premierea câștigătorilor Concursului național catehetic din Arhiepiscopia Bucureștilor

Anul acesta, Duminica a 5‑a după Paști a reprezentat un moment deosebit de sărbătoare pentru pelerinii Mănăstirii Radu Vodă din București. După Sfânta Liturghie săvârșită la Altarul de vară al așezământului monahal de către Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a avut loc festivitatea de premiere a portofoliilor câștigătoare întocmite de grupurile catehetice din Arhiepiscopia Bucureștilor în cadrul Concursului național catehetic.

În fiecare zi, dar mai ales în duminici și sărbători, Mănăstirea Radu Vodă din Capitală reprezintă un loc de popas și de meditație pentru toți pelerinii care doresc să lase în urmă pentru câteva ceasuri grijile cotidiene și agitația specifică marilor centre urbane. În Duminica a 5‑a după Paști, 18 mai, numeroși pelerini au urmat calea străjuită de tei bătrâni până la Altarul de vară al mănăstirii bucureștene, pentru a participa la Sfânta Liturghie săvârșită de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi.

În cuvântul rostit după citirea Sfintei Evanghelii, Preasfinția Sa a prezentat principalele învățături ale textului scripturistic ce relatează întâlnirea Mântuitorului cu femeia samarineancă la fântâna lui Iacov de la Sihar, zugrăvind chipul sfânt al viitoarei Mucenițe Fotini.

„Chipul acestei femei este al unui adevărat misionar. Conform tradiției, ea s‑a numit Fotinia, adică «luminătoarea», în limba română «Luminița», iar în alte limbi «Zvetlana» și așa mai departe. Această femeie a devenit întâia misionară a Bisericii. Întâiul mucenic a fost Ștefan, și el misionar și cu un curaj rar întâlnit înaintea sinedriului, a oamenilor importanți ai vremii lui, dar această femeie a fost prima care a vorbit despre Mesia, despre Cel Care i‑a spus ei toate și pe Care L‑a întâlnit la fântâna lui Iacov. Tradiția Bisericii ne spune că ea și‑a continuat predica nu doar în Samaria, ci a mers până la Roma împreună cu fiii ei și cu mai multe rudenii și a murit acolo ca martiră în vremea lui Nero, în timpul celei dintâi persecuții care a lovit Biserica. După chipul acestei femei sunt foarte mulți misionari, iar la finalul slujbei de astăzi vom aminti și noi pe câțiva dintre aceștia, câțiva preoți și câțiva tineri, care arată de timpuriu acest duh al slujirii Bisericii și dorința de a propovădui cuvintele adevărului, așa cum a făcut cândva Fotinia în Samaria. (...) În urmă cu 30 de ani, pe locurile în care cruciații au ridicat o mare biserică, un arhimandrit grec venit din insula Corfu a construit pe aceleași vechi temelii o biserică ce are înlăuntrul ei locul unde Mântuitorul a poposit la fântâna lui Iacov. Acolo, în anii ’70, un preot grec care slujea a fost martirizat de către vecinii bisericii, fiind așezat apoi în rândul sfinților. În acel loc rodește încă Cuvântul lui Dumnezeu pentru că El a fost rugat să rămână în Samaria. Unde Mântuitorul este rugat să rămână, El aduce binecuvântare”, a spus Episcopul‑vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Într‑un cadru festiv, la finalul Sfintei Liturghii, a avut loc premierea grupurilor catehetice din Arhiepiscopia Bucureștilor ale căror portofolii au fost declarate câștigătoare în urma evaluării din cadrul etapei eparhiale a Concursului național catehetic „Mărturisirea jertfelnică a dreptei credințe - moștenirea unui secol de Patriarhat pentru copii și tineri”. În urma acestei evaluări, desfășurată marți, 29 aprilie, Premiul I a fost acordat pentru portofoliul „Veacul sacrificiului și credinței - Patriarhia Română, un loc de întâlnire cu istoria neamului și model pentru generațiile viitoare”, alcătuit de elevii din grupa de cateheză de la parohiile Copăceni Mănăstirea și Copăcenii de Jos, Protoieria Ilfov Sud, în parteneriat cu Școala Gimnazială Nr. 1 - Copăceni și Școala Gimnazială Nr. 1 - 1 Decembrie, sub coordonarea diaconului Andrei Teșu. Premiul al II-lea a fost obținut de portofoliul „Învață‑mă să prețuiesc trecutul!”, alcătuit de elevii din grupa de cateheză de la Parohia „Sfântul Dumitru”‑Poștă, Protoieria Sector 3 Capitală, sub coordonarea părintelui Mihai Gojgar. Premiul al III-lea a fost obținut de portofoliul „Biserica Ortodoxă Română - de la istorie, la veșnicie”, alcătuit de elevii din grupa de cateheză a Parohiei Odăi, Protoieria Ilfov Nord, sub coordonarea preoților Ion Iliuță și Nicolae Pană, respectiv de portofoliul „Centenarul Patriarhiei Române - dar încredințat noilor generații”, alcătuit de elevii din grupa de cateheză a Parohiei „Sfântul Nicolae”‑Câmpina, Protoieria Câmpina, sub coordonarea părintelui Grigore‑Alexandru Meșteroaie.

Tinerii care au elaborat portofoliile câștigătoare, împreună cu coordonatorii lor, au primit în dar cărți din partea Sectorului învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor.