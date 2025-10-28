Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Premii pentru 150 de copii și tineri din Arhiepiscopia Romanului și Bacăului

Știri
Data: 28 Octombrie 2025

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, în perioada iulie‑octombrie 2025, în Arhiepiscopia Romanului și Bacăului s‑a desfășurat concursul catehetic „Viața și activitatea Episcopului Melchisedec Ștefănescu: relevanță și semnificații pentru tinerii de azi”. Activitatea a făcut parte din proiectul socio‑cultural „Tradiție, credință și cultură: contribuția Episcopului Melchisedec Ștefănescu la edificarea patrimoniului cultural și spiritual al României moderne”, implementat de Arhiepiscopia Romanului și Bacăului, cu sprijinul Secretariatului de Stat pentru Culte.          

Pe parcursul lunilor iulie și august, 6 grupuri catehetice din eparhie, având un număr total de 150 de membri, au desfășurat numeroase activități catehetice, precum grupuri de dezbatere, vizionare de film documentar, expuneri tematice, excursii și pelerinaje, activități artistice etc., prin care au descoperit aspecte ale vieții și activității Episcopului Melchisedec al Romanului, într‑un mod interactiv și participativ, care să le stimuleze creativitatea și abilitățile de învățare.

Pe data de 11 octombrie 2025, într‑un cadru festiv, Parohia Lazaret din municipiul Bacău a organizat festivitatea de premiere a celor 150 de copii implicați în această activitate. Participanții au primit ca recunoaștere pentru eforturile depuse un ghiozdan complet echipat cu rechizite necesare activităților școlare și o iconiță cu Sfânta Cuvioasă Parascheva. Premiile au fost înmânate participanților de către părintele Vlad Țuțurlan și Răzvan Constantin Popovici, inspectori eparhiali ai Sectorului cultural și coordonatori ai Departamentului de cateheză și activități cu tineretul. Evenimentul a oferit prilejul atât coordonatorilor de grupuri catehetice, cât și membrilor acestor grupuri să interacționeze și să construiască colaborări în vederea desfășurării unor activități comune care să implice cât mai mulți tineri în activitățile culturale non‑formale pe care grupurile catehetice din eparhie le desfășoară cu regularitate. 

 

