Data: 16 Octombrie 2025

Brăila, orașul natal al savantei Ana Aslan, a găzduit sâmbătă, 11 octombrie, ediția din acest an a Galei „Ana Aslan - Excelența în geriatrie”, la Teatrul „Maria Filotti”. Premiul pentru activități desfășurate de entități religioase în sprijinul vârstnicilor a fost acordat Patriarhiei Române, pentru campania „Sănătate pentru sate”, organizată de voluntarii Paraclisului Catedralei Mântuirii Neamului din București.

Sub îndrumarea părintelui arhimandrit Ciprian Grădinaru, voluntarii Paraclisului Catedralei Mântuirii Neamului desfășoară, prin campania „Sănătate pentru sate”, caravane medicale și oferă consultații gratuite, aducând sprijin medical în special persoanelor vârstnice.

La primirea premiului, Dănuț Prună, voluntar coordonator la Paraclisul Catedralei Naționale, a transmis:„Primim cu profundă recunoștință acest premiu pentru campania «Sănătate pentru sate», inițiativă pe care o desfășurăm cu dăruire de peste 10 ani. Această campanie a luat naștere ca răspuns la nevoile oamenilor care veneau la Paraclisul Catedralei Naționale pentru spovedanie sau sfaturi sufletești, iar părintele arhimandrit Ciprian Grădinaru a observat dificultățile cu care se confruntau, în special cele legate de sănătate, și a inițiat acest demers pentru a fi aproape de fiecare om. Până acum, campania a ajuns la peste 17.000 de beneficiari, desfășurând 150 de acțiuni în 13 județe, oferind consultații medicale și sprijin acolo unde este cel mai necesar. În cadrul aceleiași campanii a fost dezvoltată și componenta de prevenție și educație pentru sănătate, care a organizat 78 de acțiuni, de care au beneficiat aproximativ 18.000 de persoane, și care a adus informații despre igienă, nutriție, prevenția bolilor și lecții de prim ajutor, răspunzând astfel lipsurilor de educație sanitară constatate în teren. Acest premiu îl dedicăm tuturor celor care au contribuit cu dăruire și efort neobosit pe teren: medicilor voluntari, preoților, autorităților locale și partenerilor care au făcut posibil ca aceste inițiative să aducă sprijin real oamenilor. Dorim să mulțumim și juriului pentru aprecierea acordată, care ne încurajează să continuăm această misiune. Pentru noi, «Sănătate pentru sate» nu este doar un proiect - este un angajament pe care îl vom continua cu aceeași credință, responsabilitate și dragoste pentru aproapele”.

Gala a reunit reprezentanți ai mediului medical și academic, iar alte premii au fost acordate pentru cercetare în geriatrie, inițiative educaționale, bune practici în îngrijirea vârstnicilor, voluntariat și mass‑media dedicate seniorilor.

Evenimentul a fost organizat de Fundația „Ana Aslan”, în parteneriat cu autoritățile locale din Brăila și alte instituții, pentru a păstra vie moștenirea savantei Ana Aslan, pionier al geriatriei la nivel internațional.