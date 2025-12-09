Preoteasa Maria Macuc, condusă pe ultimul drum la Săveni

Comunitatea din Săveni s‑a adunat duminică, 7 decembrie, pentru a o conduce pe ultimul drum pe preoteasa Maria Macuc, soția părintelui Constantin Macuc, protopopul de Săveni. Slujba Înmormântării a fost oficiată în Biserica „Sfântul Gheorghe” de către Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, împreună cu un sobor de preoți și diaconi.

În cuvântul său de mângâiere, Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul a vorbit cu sensibilitate despre viața și mărturia preotesei Maria Macuc: „Delicatețea, buna‑cuviință, bunăvoința, privirea luminoasă cu care întâmpina pe oricine, felul așezat în care stătea în biserică - toate acestea au arătat un suflet cuprins de pace și de nădejde. O suferință neașteptată și grea a trecut‑o pe prezbitera Maria la Domnul după un timp scurt, dar intens de durere. La o vârstă încă tânără a fost chemată la viața veșnică, lăsând o mâhnire adâncă în sufletul celor dragi. Căci atunci când bătrânețea slăbește trupul, plecarea pare mai firească, pe când în tinerețe despărțirea este cu atât mai dureroasă. Totuși, în toate acestea Dumnezeu pune un rost și o tainică înțelegere, pe care noi nu le cuprindem pe deplin”.

După slujba de prohodire, sicriul cu trupul neînsuflețit a fost purtat în procesiune spre cimitirul orașului, unde preoteasa Maria își va dormi somnul de veci.

La doar 51 de ani, după o luptă grea cu boala, Maria Macuc a trecut la cele veșnice, lăsând în urmă o familie îndurerată și o comunitate care a cunoscut‑o ca pe un om discret, luminos și mereu gata să ajute.

Formată profesional în domeniul medical, ea și‑a purtat vocația grijii cu o delicatețe aparte, slujind oameni aflați în nevoie și rămânând, în același timp, sprijinul neclintit al familiei sale. Ca mamă a cinci copii - patru fete și un băiat - a cultivat, zi de zi, valori creștine, răbdare, blândețe și credință. Plecarea preotesei Maria Macuc lasă un gol greu de acoperit, însă în urma ei rămân mărturiile unei vieți trăite cu demnitate, discreție și iubire jertfelnică.