Prima conferință națională a preoților de caritate din spitalele de psihiatrie

La Spitalul de psihiatrie Voila din municipiul Câmpina, județul Prahova, se desfășoară, în perioada 16‑18 februarie 2026, Conferința națională a preoților de caritate din spitalele de psihiatrie în Patriarhia Română. După ce luni participanții au sosit și au luat parte la o serie de discuții informale, astăzi, 17 februarie, au avut loc deschiderea conferinței și cele două sesiuni de lucru.

În dimineața zilei de marți, soborul preoților slujitori în unitățile de psihiatrie din întreaga țară a săvârșit Sfânta Liturghie în biserica spitalului. În continuare, cuvântul de bun‑venit a fost rostit de dr. Irina Minescu, managerul spitalului, care cu acest prilej le‑a prezentat participanților și unitatea medicală.

„Suntem onorați să fim gazda primei conferințe a preoților de caritate din spitalele de psihiatrie. Avem în comun o atitudine plină de empatie și de înțelegere față de suferința umană și știm că suferința psihică este cea mai devastatoare. De aceea, salut acest demers ca fiind unul de bun augur, întrucât el nu poate să fie decât în folosul pacienților noștri comuni. Găsesc util demersul de a vă întâlni în cadrul unui spital de psihiatrie în contextul unui proiect mai amplu pe care îl susțin atât personal, cât și în numele instituției pe care o reprezint, acela de a destigmatiza atât bolnavul psihic, cât și boala psihică și spitalele de psihiatrie. Astăzi știm că s‑au făcut foarte multe descoperiri științifice în acest domeniu, dar toate susțin că nu putem aborda și trata ființa umană decât în ansamblul ei format din trup, minte și suflet. Prezența dumneavoastră în mijlocul nostru ne ajută în acest demers al vindecării, recuperării și reabilitării. Întâlnirea dumneavoastră și colaborarea cu cât mai mulți medici psihiatri sunt binevenite, pentru că, așa cum este bine cunoscut, există un grad mare de credibilitate de care Biserica Ortodoxă se bucură în rândul populației generale. De ea am putea beneficia și noi în acest context, pentru că se știe că psihiatria este, de obicei, marginalizată, iar prezența unui preot în cadrul unui spital de psihiatrie nu poate decât să ne crească și nouă credibilitatea”, a spus dr. Irina Minescu.

Prima sesiune de lucru a conferinței a început cu mesajul de deschidere al părintelui Ciprian Ion Ioniță, consilier patriarhal la Sectorul social‑filantropic al Administrației Patriarhale, care a amintit că în luna septembrie a anului trecut a avut loc și prima Conferință națională a preoților de spital din Patriarhia Română.

„Vă mulțumim pentru amabilitatea de a facilita această întâlnire, care este un punct de plecare. Până anul trecut, în septembrie, preoții de caritate din unitățile spitalicești nu s‑au întâlnit niciodată la nivel național. Ne‑am dat seama că există foarte multe lucruri pe care aceștia le pot face împreună, și am ajuns la concluzia că ar fi important să avem șase domenii medicale în cadrul cărora preoții de caritate să își desfășoare activitatea, psihiatria fiind unul dintre acestea. Sper ca această primă întâlnire să fie un imbold și pentru ceilalți colegi ai dumneavoastră din țară, cu care ne vom întâlni și anul acesta, la București. Îmi doresc să aveți două zile de activitate lucrative, iar la final, așa cum și‑a exprimat dorința și doamna manager, așteptăm un raport care să prezinte concluziile conferinței”, a spus părintele consilier patriarhal.

Părintele Florin‑Ciprian Petre, slujitor la biserica Spitalului Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia” din București, și‑a exprimat recunoștința pentru cei care au făcut posibilă această întâlnire și a evidențiat necesitatea cooperării între preoții de caritate și între aceștia și personalul medical: „Este foarte important ca noi, preoții din spitale de psihiatrie, să încercăm să realizăm o rețea a solidarității la nivelul întregii Patriarhii. Indiferent de spitalul la care se prezintă, cei mai mulți dintre pacienți au nevoie de un cuvânt bun, de Taina Sfintei Spovedanii, de ascultare, empatie și dragoste. Cred că lucrul acesta este cel mai important, el fiind și nobila misiune a preotului. Dincolo de toate acestea, este important să subliniem, prin ceea ce facem în spitalele noastre, dar și la întâlnirile dintre noi, nevoia de împreună‑lucrare cu zona medicală. Cred că putem vorbi din ce în ce mai mult despre necesitatea rolului preotului în lanțul terapeutic”.

În continuare, a fost discutat stadiul proiectelor asumate de grupul preoților din spitalele de psihiatrie la conferința națională a preoților de caritate din anul precedent. Dintre acestea, amintim: întocmirea unei cărți de rugăciuni pentru boli (patimi) psihice; marcarea anuală a zilei internaționale a sănătății mintale prin săvârșirea Sfintei Liturghii la câte un spital de psihiatrie din țară; realizarea unei întâlniri lunare în mediul online a preoților de psihiatrie; întocmirea unei bibliografii minime ca punct de plecare în pastorația acestor clerici. Sesiunea întâi s‑a încheiat cu prezentarea fiecărui cleric participant și a activităților specifice unității psihiatrice în care își desfășoară misiunea pastorală.

În cadrul celei de‑a doua sesiuni, părintele Florin‑Ciprian Petre a susținut referatul intitulat „Depresia între suferință psihologică și căutare spirituală. Rolul preotului în lanțul terapeutic”, care a fost urmat de discuții pe marginea conținutului acestuia și a altor teme. Sesiunea s‑a încheiat cu o serie de ateliere tematice care au avut rolul de a dezvolta o parte din proiectele amintite.

Conferința se încheie mâine, 18 februarie, cu centralizarea şi ierarhizarea celor mai importante aspecte discutate în ziua precedentă și cu o serie de concluzii și propuneri privind viitoarele întâlniri și proiecte.