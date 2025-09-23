Prima conferință națională a preoților de spital are loc la Păltiniş, Sibiu

La Centrul pastoral‑misionar „Sfântul Ierarh Andrei Şaguna” din Păltiniş, judeţul Sibiu, are loc în perioada 22‑24 septembrie prima conferinţă naţională a preoţilor de spital din Patriarhia Română. Lucrările se desfăşoară cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

Conferința preoţilor de caritate din unităţile medicale şi din unităţile socio‑medicale a început cu un Te Deum săvârșit în Biserica „Buna Vestire” şi „Sfântul Ierarh Andrei Şaguna” a Schitului Păltiniş, iar soborul slujitor a fost condus de pr. Ciprian Ioniță, consilier patriarhal, coordonatorul Sectorului social‑filantropic al Administrației Patriarhale, alături de pr. Alin Nica, coordonatorul preoților de caritate din Arhiepiscopia Bucureștilor, şi pr. Liviu Iulian Tarcău, consilierul de misiune al Arhiepiscopiei Sibiului.

În deschiderea conferinţei, la care participă peste 100 de preoți de spital din Patriarhia Română, pr. Ciprian Ioniţă a subliniat importanţa acestor întâlniri naţionale pentru misiunea preoţilor de caritate, informează Mitropolia Ardealului.

„Mă bucur că suntem prezenţi în număr atât de mare. După aprobarea protocolului semnat între Patriarhia Română şi Ministerul Sănătăţii şi prezentarea acestuia în cadrul şedinţei Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române s‑a propus alegerea unor coordonatori ai preoţilor de caritate, ai preoţilor din unităţile medicale din fiecare eparhie, sunt convins că în fiecare eparhie există un preot coordonator, care se află aici. (...) Este o conferinţă-pilot, pentru că este prima conferinţă naţională a preoţilor din spitale. Este foarte important să fim împreună, să ne împărtăşim experienţele pe care le avem fiecare în unitatea spitalicească în care ne săvârşim misiunea”, a spus pr. Ciprian Ioniţă.

Exemple de bună practică

Mesajul de binecuvântare al Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Laurențiu a fost transmis de pr. Liviu Tarcău, consilierul pentru misiune al Arhiepiscopiei Sibiului.

„Vă transmitem cuvânt de binecuvântare şi de mulţumire din partea Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Laurenţiu, pentru că, iată, Arhiepiscopia Sibiului a fost din nou aleasă pentru ca aici să se desfăşoare activităţi cu preoţii de caritate. (...) Este o conferinţă la care, cu siguranţă, se vor discuta teme de interes, vor fi schimbate între dumneavoastră exemple de bună practică, iar modelele cele mai bune se vor implementa la nivelul întregii Biserici”, a spus pr. Liviu Tarcău.

Consilierul social al Arhiepiscopiei Sibiului, Gabriela Răduleţ, a transmis un cuvânt de bun‑venit invitaţilor şi și-a exprimat recunoştinţa pentru misiunea unică pe care preoţii de caritate o desfăşoară în rândul oamenilor suferinzi.

„La bază sunt asistent social şi ştiu că omul are nevoie de ajutor material, dar are nevoie şi de ajutor sufletesc. Rolul dumneavoastră, al tuturor preoţilor de caritate, este un rol important şi pe această cale vă mulţumesc pentru că sunteţi alături de oamenii aflaţi în suferinţă”, a spus Gabriela Răduleţ.

Misiune, filantropie şi devotament

Conferința va continua în zilele de 23 şi 24 septembrie pentru a dezbate temele stabilite și pentru a susține proiectele propuse la nivel național. Pe agenda lucrărilor se află prezentarea și discutarea protocolului încheiat între Patriarhia Română și Ministerul Sănătății în octombrie 2022, iar activitatea preoților de caritate va fi discutată sub aspect misionar, edilitar, filantropic și al dezvoltării profesionale. Lucrările conferinţei cuprind workshopuri tematice pentru preoții care slujesc în spitale specializate, cum ar fi spitale de psihiatrie, maternități, centre de îngrijiri paliative, spitale oncologice sau multidisciplinare. De asemenea, se vor stabili membrii unei Permanențe de lucru care să urmărească obiectivele decise în cadrul conferinței.