Prinos de cinstire adus Sfintei Parascheva în București

Sfânta Cuvioasă Parascheva de la Iaşi a fost sărbătorită miercuri, 14 octombrie, pe Colina Bucuriei, unde Sfânta Liturghie a fost săvârşită de Preasfinţitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhi­episcopiei Bucureştilor. Totodată, credincioşii prezenţi au putut cinsti veşmântul cu care au fost acoperite sfintele sale moaşte, precum şi alte sfinte moaşte din patrimoniul sacru al Catedralei Patriarhale.

Bucuria sărbătorii Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iaşi a adunat pe Colina Patriarhiei din Bucureşti numeroşi credincioşi care au dorit să aducă prinos de laudă celei care, prin sfintele sale moaşte, este ocrotitoarea Moldovei de aproape patru veacuri. Aceştia au participat la Sfânta Liturghie care s-a săvârşit la Altarul amenajat în „Baldachinul Sfinţilor” din vecinătatea Catedralei Patriarhale de către Preasfinţitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, slujitori ai Catedralei Patriarhale.

În cuvântul de învăţătură rostit cu acest prilej, Preasfinţia Sa a evidenţiat cinstirea de care se bucură Sfânta Cuvioasă Parascheva în rândul poporului român: „Pomenirea Sfintei Cuvioase Parascheva adună credincioși nu doar în locul în care se află sfintele ei moaște, ci pretutindeni unde sunt biserici ridicate în numele ei, pentru că în ţara noastră sunt aproape 500 de locaşuri de închinare care au primul sau al doilea hram pomenirea sa. Dacă privim în calendarul Bisericii, vom observa numele unor sfinți cunoscuți, foarte iubiți de către credincioși: Nicolae, Gheorghe, Dimitrie, Ecaterina și alții. Cu toate acestea, nici unul dintre ei nu se bucură de o asemenea cinstire ca Sfânta Parascheva. Nicăieri în lume, chiar la sfinții taumaturgi, vindecători de boli, nu se cunoaşte o asemenea cinstire ca la Sfânta Parascheva. Acest lucru se datorează faptului că sfânta, încă din pruncia ei, a arătat o mare dragoste față de Mântuitorul Hristos, pe Care L-a considerat Mirele ei, L-a slujit și L-a urmat prin viață, prin fapte, dar și prin călătoria tinereții ei, mergând pe urmele Lui și viețuind în Țara Sfântă câțiva ani, așa cum a trăit și în apropiere de Constantinopol, într-o aspră nevoință”.

De asemenea, ierarhul a subliniat faptul că, prin sfintele sale moaşte, Sfânta Cuvioasă Parascheva s-a arătat făcătoare de minuni, oriunde acestea au poposit. „Sfânta Parascheva a făcut şi face nenumărate minuni. Există mărturii ale unor oameni care s-au vindecat prin rugăciune stăruitoare la moaştele ei, oameni care nu mai aveau nici o posibilitate de vindecare. Toţi aceştia au spus că Sfânta Parascheva a intervenit în viața lor în urma rugăciunii. În vremea celui de-al Doilea Război Mondial, Sfânta Parascheva a ocrotit cetăţile Bucureştilor şi Iaşilor, dar şi Mănăstirea Samurcăşeşti, unde sfintele sale moaşte au poposit, în timpul bombardamentelor. Pe când păstorea la Iași piosul Mitropolit Iosif Naniescu, în noaptea de 26 spre 27 decembrie 1888, paraclisul în care se afla racla cu cinstitele moaşte ale Cuvioasei Parascheva a fost distrus în întregime de un incendiu. Cu toate acestea, sfintele moaşte nu au fost atinse de flăcări și jăratecul se oprise la perna care se afla sub moaștele sfintei. Atunci a fost făcută racla de argint care adăposteşte şi astăzi sfintele moaşte, aşezând-o în noua catedrală, sfinţită cu un an înainte. În anul 1947, după încercările războiului, a fost o cumplită secetă. Şase luni nu a plouat deloc. La rugăminţile preoților și ale monahilor, moaștele Sfintei Parascheva au fost purtate într-o lungă procesiune prin județele Moldovei, unde a fost întâmpinată cu multă evlavie, iar pe unde trecea sfânta, la puţin timp ploua. De aceea, în multe biserici, după acest an a fost zugrăvit chipul Sfintei Cuvioase Parascheva, care a scăpat poporul evlavios din acea încercare”, a spus Preasfinţia Sa.

Cu prilejul acestei sărbători, credincioşii s-au putut închina la raclele cu sfintele moaşte care fac parte din patrimoniul sacru al Catedralei Patriarhale, dar şi la racla în care este aşezat un veşmânt ce a acoperit sfintele moaşte ale Cuvioasei Parascheva, acestea fiind scoase la închinare în pridvorul sfântului locaş de pe Colina Bucuriei.