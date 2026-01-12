Prinos de cinstire Sfintei Muceniţe Tatiana la Craiova

În ziua de 12 ianuarie, în Mitropolia Olteniei este prăznuită cu mare evlavie Sfânta Muceniţă Tatiana diaconița, ocrotitoarea Catedralei Mitropolitane „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” şi a municipiului Craiova, întrucât lăcașul de cult adăpostește, din anul 1949, cinstitul cap al acesteia, ca odor sfânt şi preţios.

Cinstirea Sfintei Tatiana a început în seara zilei de 11 ianuarie 2026, prin săvârșirea Vecerniei cu Litia și prin procesiunea în jurul Catedralei Mitropolitane, preoţii purtând sfintele moaşte ale muceniței, pe care le‑au aşezat apoi spre cinstire.

În ziua sărbătorii, luni, 12 ianuarie, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, a săvârșit Sfânta Liturghie în Catedrala Mitropolitană din Craiova. Din soborul care a slujit împreună cu ierarhul amintim pe părintele consilier eparhial Adrian Lupu și pe părintele Cătălin Ţăruş, mare eclesiarh al catedralei. De asemenea, la slujbă au fost prezenţi şi preșcolarii Grădiniței cu program prelungit „Sfânta Tatiana” din Craiova, însoţiţi de directoarea Elena Ghiţă.

Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Irineu a vorbit în predica sa despre dragostea Sfintei Tatiana diaconiţa pentru Mântuitorul Iisus Hristos: „Cinstim astăzi pe Sfânta Tatiana, diaconiţa Bisericii din Roma, muceniţă a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, din primele veacuri creştine. Sfânta Tatiana a pătimit pentru dragostea întru Hristos Domnul şi pentru mărturisirea credinţei creştine în timpul împăraţilor persecutori. Din timpul vieţii, s‑a învrednicit pentru credinţa în Dumnezeu şi pentru dragostea întru Hristos, primind astfel cununa cea neveştejită a muceniciei. Domnul Hristos a spus: «Aşadar nu vă temeţi. Oricine va mărturisi pentru Mine înaintea oamenilor, mărturisi‑voi şi Eu pentru el înaintea Tatălui Meu, Care este în ceruri. Iar de cel ce se va lepăda de Mine înaintea oamenilor şi Eu Mă voi lepăda de el înaintea Tatălui Meu, Care este în ceruri» (Matei 10, 31‑33). Prin aceste cuvinte, mulţi dintre sfinţii apostoli şi ucenicii Domnului, apoi dintre sfinţii Bisericii primare şi‑au dat viaţa pentru mărturisirea credinţei lor. Persecutorii, ispitiţi fiind de diavolul, au crezut că odată cu persecutarea şi uciderea mărturisitorilor vor putea să conducă lumea aceasta. Însă, Mântuitorul nostru Iisus Hristos ne‑a spus că nu trebuie să ne temem, ci să avem credinţa că Duhul lui Dumnezeu ne va dărui tot ceea ce trebuie să grăim înaintea oamenilor, iar Dumnezeu ne va descoperi astfel Împărăţia Sa cea cerească”.

Ierarhul a evocat și darurile şi binecuvântările Sfintei Tatiana: „Sfânta Tatiana este diaconiţa Bisericii lui Hristos, ea este printre puţinele diaconiţe care a rămas în conştiinţa şi calendarul nostru. Noi o cinstim atât ca muceniţă a Mântuitorului Iisus Hristos, cât şi ca diaconiţă a Bisericii. Slujirea bisericească a diaconiţelor a existat în Biserica noastră, ele slujind prin activitatea din jurul clericilor, la săvârşirea Sfintei Taine a Botezului, atunci când păgânii erau încreştinaţi. Această slujire a existat şi este consemnată în documentele istorice ale Bisericii. (...) Noi simţim prezenţa sfintei prin sărutarea sfintelor icoane şi a sfintelor sale moaşte, prin harul Preasfintei Treimi pogorât peste ea. La Craiova avem bucuria de a avea capul Sfintei Muceniţe, ca un odor nepreţuit, sfinte moaşte pe care noi le cinstim şi cu ajutorul lui Dumnezeu, de la an la an, observăm că sunt tot mai mulţi credincioşi care vin şi o serbează pe Sfânta Muceniţă Tatiana diaconiţa”.