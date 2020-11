Procesiune cu moaștele Sfântului Ioan cel Nou prin județul Suceava

Moaștele Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava au fost purtate luni și marți într-un pelerinaj prin Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților. Ele au fost duse pe la mai multe mănăstiri, dar şi unităţi spitaliceşti din judeţ şi au fost însoţite de Preasfinţitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor.

Obștile mănăstirilor, lucrătorii din sănătate și credincioșii i-au ieșit sfântului în întâmpinare pe traseu cu lumânări aprinse și flori în mâini. La toate bisericile din locurile de popas s-au tras clopotele aproximativ două minute.

Potrivit Biroului de presă al eparhiei, în prima zi, traseul a cuprins următoarele opriri: Mănăstirea Dragomirna, Siret, Spitalul Rădăuți, Mănăstirea Bogdana, Mănăstirea Putna, Mănăstirea Sihăstria Putnei, Mănăstirea Marginea, Mănăstirea Sucevița, Mănăstirea Moldovița, Sadova, Spitalul Vatra Dornei, Mănăstirea Gheorghițeni, Spitalul Câmpulung Moldovenesc, Gura Humorului, Spitalul Suceava.

Marți, sfântul a trecut pe la Mănăstirea Probota, Dolhasca, Mănăstirea Cămârzani, Mănăstirea Râșca, Mănăstirea Sihăstria Râș­ca, Spitalul Fălticeni, Mănăstirea Slatina, Mănăstirea Voroneț, Mănăstirea Humor și Spitalul Jude­țean Suceava.

„Suntem la sfârşitul a două zile pline, două zile frumoase, luminoase, binecuvântate şi istorice. Fie Domnul binecuvântat pentru această lucrare şi să primească jertfa aceasta pentru rugăciunile Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava pentru ca această neputinţă care a venit pentru noi să îşi găsească cât mai grabnic sfârşitul. Ideea ieşirii cu moaştele Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava a venit de mult şi a stat în suflet până am avut prilejul potrivit. În urmă cu jumătate de an, când Suceava era vârful pandemiei, într-una din zile, cu binecuvântarea vrednicului de pomenire Părinte Arhiepiscop Pimen, am ieşit pe străzi cu moaştele Sfântului Ioan cel Nou şi oamenii au simţit linişte, pace şi mângâiere. Între timp am primit mai multe solicitări din partea oamenilor, a autorităţilor, a cadrelor medicale şi acum s-a plinit vremea şi, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic, am ieşit cu moaştele Sfântului Ioan cel Nou mai departe. Rămânem după acest pelerinaj cu gândul că suntem martorii direcţi ai unui eveniment istoric, deoarece, niciodată, de atâtea sute de ani, moaştele Sfântului Ioan nu au binecuvântat prin prezenţa lor această regiune”, a arătat Preasfinţitul Părinte Damaschin Dorneanul.