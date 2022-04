Procesiune de Florii la Catedrala Mitropolitană din Sibiu

Credincioşii din Sibiu au participat în sâmbăta Floriilor la tradiţionala procesiune de la Catedrala Mitropolitană din oraş, după ce în ultimii doi ani acest eveniment duhovnicesc nu a mai fost organizat din cauza restricţiilor impuse de autorităţi pentru a preveni răspândirea noului coronavirus. Procesiunea de Florii a avut loc după slujba Vecerniei cu Litie, oficiată de Înaltpreasfinţitul Laurenţiu, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului, împreună cu slujitorii Catedralei mitropolitane, cadre didactice de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Şaguna” şi preoţii de la bisericile din oraş şi din împrejurimi.

După sfinţirea ramurilor de salcie, preoţii şi credincioşii au înconjurat Catedrala Mitropolitană, au purtat icoana praznicului şi au înălţat rugăciuni de binecuvântare.

„Procesiunea este o manifestare a comuniunii noastre, a unităţii noastre de credinţă şi am pus accent deosebit pe prezenţa tuturor preoţilor din oraş, din cetate, pentru că noi am slujit acum împreună şi am mărturisit că este o unitate în duh şi adevăr în tot ceea ce facem noi. Am legat această procesiune de pelerinajul pe care îl vom face în prima zi de Paşti, după slujba de la a Doua Înviere, când toţi preoţii din oraş vor fi prezenţi, şi credincioşii noştri, pentru ca bucuria Învierii să o împărtăşim cu toată cetatea. Este o lucrare simbolică a comuniunii în părtăşia bucurie unice a Învierii”, a spus ierarhul.

Credincioşii au fost binecuvântaţi de ierarh prin citirea rugăciunilor pentru pelerini şi s-au închinat la final moaştelor Sfântului Ierarhului Andrei Şaguna, Mitropolitul Transilvaniei.