Proclamarea canonizării Sfântului Mărturisitor Arsenie la Mănăstirea Prislop

Mulţimi de pelerini au participat astăzi, 28 noiembrie, la Sfânta Liturghie săvârşită la Altarul de vară al Mănăstirii „Sfântul Evanghelist Ioan” de la Prislop, judeţul Hunedoara, urmată de ceremonia de proclamare locală a canonizării Sfântului Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop.

În fiecare an, în ziua trecerii la cele veşnice a Sfântului Cuvios Mărturisitor Arsenie, Mănăstirea Prislop devine cel mai important loc de pelerinaj al credincioşilor ortodocşi români. Ziua de 28 noiembrie a devenit din acest an o mare sărbătoare a Ortodoxiei din Transilvania, un ales praznic în care mulţimile de pelerini aduc cinstire celui numit de popor încă din timpul vieţii sale „Sfântul Ardealului”, celui care a fost o mare personalitate duhovnicească trecută în Anul Centenarului Patriarhiei Române în ceata marilor Sfinţi Mărturisitori ai Ortodoxiei în vremuri de prigoană atee comunistă.

Pelerinii veniţi din toate colţurile ţării şi credincioşii din localităţile apropiate de Mănăstirea Prislop au umplut incinta aşezământului monahal pentru a se ruga la Sfânta Liturghie împreună cu soborul de arhierei, preoţi şi diaconi, pentru ca mai apoi să‑şi exprime bucuria duhovnicească adusă de canonizarea marelui duhovnic şi mărturisitor al credinţei Arsenie Boca. Alături de pelerini s‑au aflat autorităţi centrale, judeţene şi locale, obştea de maici a Mănăstirii Prislop, condusă de stareţa stavrofora Veniamina Lazăr, şi numeroşi preoţi din Episcopia Devei şi Hunedoarei, dar şi din alte eparhii. Răspunsurile liturgice au fost date de Corala „Sacerdotes” a preoţilor din Episcopia Devei şi Hunedoarei.

În soborul arhiereilor s‑au aflat Înaltpreasfinţitul Părinte Laurenţiu, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului, Înaltpreasfinţitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi Clujului şi Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Sălajului, Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, Înaltpreasfinţitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, Înaltpreasfinţitul Părinte Atanasie, Arhiepiscop ortodox român al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, Preasfinţitul Părinte Ignatie, Episcopul Huşilor, Preasfinţitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeşului, Preasfinţitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului şi Strehaiei, Preasfinţitul Părinte Antonie, Episcop de Bălţi, Preasfinţitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, Preasfinţitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei şi Harghitei, Preasfinţitul Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei şi Teleormanului, Preasfinţitul Părinte Sebastian, Episcopul Slatinei şi Romanaţilor, Preasfinţitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, Preasfinţitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, Preasfinţitul Părinte Nestor, Episcopul Devei şi Hunedoarei, Preasfinţitul Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix, Preasfinţitul Părinte Siluan, Episcop ortodox român al Ungariei, Preasfinţitul Părinte Siluan, Episcop ortodox român al Italiei, Preasfinţitul Părinte Timotei, Episcop ortodox român al Spaniei şi Portugaliei, Preasfinţitul Părinte Macarie, Episcop ortodox român al Europei de Nord, Preasfinţitul Părinte Nectarie, Episcop ortodox român al Irlandei şi Islandei, Preasfinţitul Părinte Ilarion Făgărăşanul, Episcopul‑vicar al Arhiepiscopiei Sibiului, Preasfinţitul Părinte Paisie Lugojanul, Episcopul‑vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei, Preasfinţitul Părinte Teofil Trotuşanul, Episcopul‑vicar al Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului, Preasfinţitul Părinte Emilian Crişanul, Episcopul‑vicar al Arhiepiscopiei Aradului, Preasfinţitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereul‑vicar al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului şi Preasfinţitul Părinte Gherontie Hunedoreanul, Arhiereul‑vicar al Episcopiei Devei şi Hunedoarei. De asemenea, a fost prezent la Sfânta Liturghie şi ceremonia de proclamare a canonizării şi Preasfinţitul Părinte Daniil Stoenescu.

„Sfântul Cuvios Părinte Arsenie a mărturisit întotdeauna”

Cuvântul de învăţătură de la Sfânta Liturghie a fost rostit de Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Irineu, care a tâlcuit Evanghelia citită în cadrul slujbei religioase, iar mai apoi a evocat personalitatea duhovnicească şi virtuţile Sfântului Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop.

„Mântuitorul Iisus Hristos ne spune că şi noi putem să facem minuni, aşa cum El a săvârşit minuni, dacă avem credinţă, dacă avem dragoste, dacă ne silim ca să depăşim limitele trupeşti. Sfântul Apostol Pavel, în Apostolul de astăzi, vorbeşte despre roadele Duhului Sfânt. Nouă ni s‑a dat harul Duhului Sfânt, ni s‑a dat puterea dumnezeiască, ne‑am îmbrăcat cu haina Mântuitorului Iisus Hristos ca să devenim una cu El şi‑n această unire cu Mântuitorul Hristos, în această comuniune cu El, nouă ni se împărtăşeşte puterea lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu ne‑a dat cu dărnicie tot ceea ce este El, în aşa fel încât facerea de minuni este un act posibil în viaţa noastră, pentru că Dumnezeu este în sfinţii Săi, după cum spune proorocul: «Minunat este Dumnezeu întru sfinţii Săi, Dumnezeul lui Israel». Cel pe care îl cinstim astăzi, Sfântul Părinte Arsenie Mărturisitorul, a vorbit despre Mântuitorul Iisus Hristos din experienţa personală. A trăit cuvintele Domnului, le‑a aşezat în sufletul său şi din ele s‑a hrănit, din ele a crescut, aşa cum spune Sfântul Ioan Evanghelistul când se adresează Bisericii din Filadelfia: «Pentru că te‑ai arătat întru toate fidel mie, te voi pune mărturisitor al Meu». Aceste cuvinte ale Sfântului Ioan sunt cu adevărat emblematice şi se pot aplica cu certitudine persoanei Sfântului Arsenie. Mai adăugăm la acestea cuvintele Mântuitorului: «Cel care va mărturisi despre Mine înaintea oamenilor şi Eu voi mărturisi despre el înaintea Tatălui Meu cel din ceruri». Într‑adevăr, Sfântul Cuvios Părinte Arsenie a mărturisit întotdeauna şi n‑a tăcut niciodată, spunând tuturor adevărul, chiar dacă uneori oamenii erau nemulţumiţi, iar alţii l‑au persecutat pentru adevăr. Cu adevărat Sfântul Cuvios Arsenie L‑a urmat pe Mântuitorul Hristos, care este Calea, Adevărul şi Viaţa. Pentru aceasta, Dumnezeu l‑a preamărit pe el şi i‑a dat un nume pe care noi astăzi îl avem în calendar, un nume pe care noi îl cinstim. Numele este legat de persoană, numele este acela al unui sfânt şi ori de câte ori pronunţăm numele lui, îl simţim în sufletele noastre şi aşteptăm mângâierea Duhului Sfânt, pentru că sfinţii trăiesc în Dumnezeu şi Dumnezeu este permanent împreună cu ei”, a subliniat ierarhul.

„O binecuvântare a lui Dumnezeu”

Tomosul sinodal prin care ierarhii Bisericii Ortodoxe Române au hotărât canonizarea Sfântului Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop a fost citit de Preasfinţitul Părinte Episcop Andrei, iar mai apoi a fost prezentat credincioşilor, împreună cu icoana sfântului. A urmat cuvântul de binecuvântare al Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Laurenţiu, care a mulţumit Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, şi tuturor ierarhilor români pentru darul duhovnicesc oferit clerului şi credincioşilor din Transilvania de a trece în rândul sfinţilor pe marele duhovnic şi mărturisitor Arsenie Boca. Înaltpreasfinţia Sa a reamintit în cuvânt mărturiile numeroase date de preoţi şi credincioşi de‑a lungul celor 36 de ani de la trecerea în veşnicie a Sfântului Arsenie despre minunile săvârşite de marele duhovnic, între care şi vindecarea de neputinţe trupeşti a preotului Dănuţ Suciu, slujitor în San Antonio, Texas, prin rugăciunile închinate Sfântului Arsenie la mormântul acestuia de la Prislop. Preotul Dănuţ Suciu a fost prezent la sărbătoarea proclamării canonizării Sfântului Arsenie şi a întărit mărturia sa despre minunea săvârşită de Sfântul Arsenie într‑un moment în care medicina s‑a arătat neputincioasă în faţa cumplitei suferinţe.

„Fenomenul acesta care s‑a întâmplat aici, pe acest loc binecuvântat şi nu numai aici, ci în toată ţara, este o binecuvântare a lui Dumnezeu. Se împlinesc astăzi 36 de ani de când Sfântul Părinte Arsenie Mărturisitorul a fost chemat în Împărăţia cerurilor şi de atunci lucrarea sa a fost puternică şi sporită. (...) Ne‑am pregătit 36 de ani ca să ne întâlnim cu Mântuitorul Hristos Care ni‑l prezintă pe slujitorul Său, Părintele Arsenie Mărturisitorul. (...) Minunile săvârşite de Dumnezeu prin Sfântul nostru Părinte Arsenie au trecut graniţele ţării şi ale Europei şi au trecut dincolo de Ocean, unde sunt destui români. (...) Dacă am încerca să aducem cât mai multe mărturii, n‑am putea să le cuprindem pe toate, pentru că cea mai mare minune pe care o ştie fiecare şi o simte în sufletul lui este faptul că suntem astăzi aici, faptul că am fost atâţia ani aici, faptul că ne‑a atras ceva ca un magnet, faptul că, ajungând pe acest loc binecuvântat, simţim harul lui Dumnezeu şi ajutorul Părintelui nostru ocrotitor”, a subliniat Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Laurenţiu.

„Izvor nesecat de minuni făcător”

În cuvântul de încheiere, Preasfinţitul Părinte Episcop Nestor a mulţumit tuturor membrilor Sfântului Sinod, preoţilor şi credincioşilor prezenţi, obştii monahale şi autorităţilor prezente pentru eforturile depuse pentru ca sărbătoarea din 28 noiembrie 2025 să devină o zi istorică în viaţa Bisericii Ortodoxe din Transilvania şi din întreaga ţară.

„Prin aşezarea Sfântului Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop în rândul sfinţilor canonizaţi anul acesta, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a certificat ceea ce în memoria colectivă a poporului s‑a realizat cu mult timp înainte printr‑o cinstire deosebită adusă Sfântului Arsenie de către mulţimea credincioşilor. Astfel, exercitându‑şi autoritatea canonică în chip responsabil, conducerea Bisericii noastre a luat în considerare mişcarea continuă şi îndelungată a evlaviei credincioşilor îndreptată spre chipul Sfântului Arsenie, confirmând faptul că slujirea în sânul Bisericii Ortodoxe Române se bazează pe o comuniune deplină între păstorii duhovniceşti şi păstoriţii lor, ierarhi şi popor binecredincios. (...) Sfântul Cuvios Arsenie, printr‑o chemare adesea tăcută şi tainică, se face ascultat în sufletele mulţimilor credincioşilor, atât din ţară, cât şi de peste hotare, iar mormântul său de la Mănăstirea Prislop, după propria‑i mărturisire profetică, se arată izvor nesecat de minuni făcător, care adapă sufletele celor însetaţi după sfinţenie şi ajutor dumnezeiesc”, a spus ierarhul.

Sărbătoarea s‑a încheiat cu procesiunea soborului slujitor la mormântul Sfântului Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop, unde s‑a adus cinstire ocrotitorului aşezământului monahal şi al tuturor celor care îl cheamă în rugăciune pentru a fi mijlocitor înaintea Tronului ceresc.