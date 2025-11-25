Proclamarea locală a canonizării Sfântului Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop

Evenimentele liturgice care au loc cu prilejul proclamării locale a canonizării Sfântului Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop vor avea loc la Mănăstirea Prislop din județul Hunedoara, în perioada 27‑28 noiembrie.

Astfel, joi, 27 noiembrie, începând cu ora 16:00, va fi oficiată slujba Privegherii în cinstea Sfântului Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop.

Vineri, 28 noiembrie, începând cu ora 9:00, va fi săvârșită Sfânta Liturghie arhierească la Altarul de vară al Mănăstirii Prislop. După rugăciunea amvonului se va da citire Tomosului sinodal de proclamare locală a canonizării Sfântului Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop, se va prezenta icoana canonică a Sfântului și se va intona troparul, conform unui comunicat transmis de Episcopia Devei şi Hunedoarei.

În cadrul şedinţei de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, care s‑a desfăşurat sub președinția Preafericitului Părinte Patriarh Daniel în zilele de 11‑12 iulie 2024, în Aula Magna „Teoctist Patriarhul” din Palatul Patriarhiei, a fost aprobată canonizarea a 16 sfinţi români, între care şi părintele protosinghel Arsenie Boca, cu titulatura: Sfântul Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop, cu cinstire în ziua de 28 noiembrie.

Organizatorii evenimentului de la Mănăstirea Prislop menţionează că accesul pelerinilor care se vor deplasa în mod organizat, cu autocare, la acest eveniment va fi permis în parcarea mănăstirii, special amenajată, în limita locurilor disponibile. După epuizarea locurilor de parcare, autoritățile responsabile de organizarea evenimentului nu vor mai permite accesul altor autocare, pentru a evita blocajele. Pelerinii care se vor deplasa cu autoturismele personale vor fi îndrumați de către agenții rutieri pentru a‑și parca autoturismele pe marginea carosabilului, spre acostament, pe un singur sens, în ordinea sosirii.