Program eparhial dedicat anului omagial și comemorativ, la final

În Anul omagial al Centenarului Patriarhiei Române și Anul comemorativ al duhovnicilor și mărturisitorilor ortodocși români din secolul al XX‑lea, Episcopia Caransebeșului a derulat un program eparhial în care au fost implicați toți clericii eparhiei, organizați pe patru protopopiate.

Astfel, au avut loc mai multe întâlniri de‑a lungul anului, în cadrul cărora s‑a oficiat o slujbă de Te Deum, după care au fost prezentate referate ce au avut ca temă Anul omagial și comemorativ, dar și teme locale, care au subliniat viața bisericească în cei 160 de ani de la înființarea Episcopiei Caransebeșului (1865‑2025).

Marți, 7 octombrie, s‑a desfășurat cea de‑a 10‑a întrunire și ultima din acest an, în Parohia Bozovici, județul Caraș‑Severin, cu preoții Cercului pastoral‑misionar Valea Almăjului, la care a fost prezent și Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului.

În Biserica „Înălțarea Domnului” din Bozovici a fost oficiat un Te Deum, cu participarea tuturor clericilor cercului, după care părintele Mihai Zaharia, de la Parohia Prigor, a susținut o predică având ca temă „Simbolul de credință: Aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie”.

În continuare, la Căminul cultural din localitate au fost prezentate trei referate: „Slujirea Patriarhilor României în context panortodox”, susținut de părintele Traian Nicolae Profir de la Parohia Pătaș; „Reînființarea Episcopiei Caransebeșului și consecințele religioase, sociale și culturale în comunitate (1994)”, prezentat de părintele Răzvan Rădoi din Parohia Eftimie Murgu, și „Contribuţia marilor duhovnici de dinamizare a vieții creştine şi de implementare a principiilor evanghelice în societatea românească”, expus de părintele Ion Cherescu, de la Parohia Bozovici.

La final, au avut loc discuții și comentarii pe marginea referatelor, dezbaterea problemelor pastorale din unităţile parohiale ale Cercului pastoral‑misionar Valea Almăjului, precum și comunicarea unor hotărâri ce au fost luate la nivelul Centrului eparhial. Pe modelul acestei întruniri a ierarhului cu preoții, s‑au desfășurat și celelalte nouă, împletindu‑se astfel partea spirituală, culturală și administrativă.

„Îi mulțumim Bunului Dumnezeu că am ajuns în toate cercurile pastoral‑misionare din cuprinsul Episcopiei Banatului de Munte și ne‑am întâlnit cu toți preoții din Episcopia noastră. Am dezbătut teme importante și interesante legate de anul omagial, anul comemorativ, tema locală, dar și simbolul de credință, 1.700 de ani de la primul Sinod Ecumenic. Ne‑am bucurat și de momente înălțătoare în bisericile din eparhia noastră, pentru că, în unele cercuri pastoral‑misionare, au venit și credincioșii noștri. Foarte important este faptul că ne‑am întâlnit în aceste cercuri cu preoții care slujesc în cele peste 200 de parohii din cuprinsul Episcopiei Caransebeșului. Îl rugăm pe Domnul să binecuvânteze pe mai departe această eparhie istorică din Banatul Montan, să‑i binecuvânteze pe toți preoții și credincioșii care viețuiesc și se roagă în arealul Episcopiei Caransebeșului. Trebuie să ne facem slujba deplin în continuare și să încercăm să‑i apropiem pe credincioși mai mult de Biserica strămoșească și să‑i păstorim cu multă atenție, pentru că oamenii credincioși așteaptă din partea noastră mai multă atenție și mai multă dragoste. Așadar, i‑am încurajat pe părinții din acest cerc pastoral‑misionar la o pastorație și misiune articulată și i‑am îndemnat să intensifice viața duhovnicească în parohiile pe care le păstoresc. Să mergem înainte pe calea mântuirii, împreună cu Mântuitorul Iisus Hristos, Care este Capul Bisericii noastre, este Calea, Adevărul și Viața”, a subliniat Preasfințitul Părinte Episcop Lucian.

La întrunirea de marți, un grup de copii din Parohia Bozovici, coordonat de preoteasa Claudia Cherescu, a susținut un program de pricesne, iar Părintele Episcop Lucian i‑a răsplătit pe cei mici cu cărți și iconițe.