Programe destinate copiilor în Arhiepiscopia Dunării de Jos

Ziua Internațională a Copilului, 1 iunie, a prilejuit în Arhiepiscopia Dunării de Jos organizarea unei pleiade de manifestări dedicate celor mici și tuturor celor care înțeleg valoarea zâmbetului de copil în familia unită de valori autentice. Pe parcursul a trei zile, sute de copii și familiile lor au luat parte la ateliere de creație și momente artistice, alături de ei aflându-se și Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, care i-a binecuvântat pe toți cei prezenți și le-a oferit daruri.

Mântuitorul Iisus Hristos ne-a învățat să prețuim puritatea copilăriei spunând „Lăsați copiii să vină la Mine și nu-i opriți, căci a unora ca aceștia este Împărăția cerurilor!”. Din acest motiv, de la începuturile ei, în programele sociale ale Bisericii, ocrotirea și educarea copiilor au ocupat un loc frun­taș. Una dintre perioadele în care manifestările dedicate copiilor sunt intensificate este și data de celebrare a Zilei Internaționale a Copilului, 1 iunie. În Arhiepiscopia Dunării de Jos au fost organizate cu acest prilej multiple activități sociale și culturale, desfășurate pe parcursul a mai multe zile.

Vineri, 30 mai, Așezământul social „Sfântul Vasile cel Mare” din Galați a găzduit programul „Copilăria - dar și binecuvântare”, care a cuprins zece ateliere de creație, în care peste 350 de copii, alături de părinți și cadre didactice, au putut realiza icoane, broderii, prescuri, metaniere și alte obiecte. Prezent la eveniment, Arhiepiscopul Dunării de Jos s-a rugat alături de cei mici în capela instituției și le-a dăruit rechizite, dulciuri, cărți de rugăciuni și iconițe.

Sâmbătă, 31 mai, chiriarhul Dunării de Jos a vizitat Parohia Târlele Filiu din județul Brăila, locul unde a copilărit Sfântul Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeț, și casa memorială a sfântului amenajată în localitate. După Sfânta Liturghie, ierarhul a săvârșit slujba Parastasului pentru cei adormiți din nea­mul Sfântului Cuvios Dometie și a rostit un cuvânt de învă­țătură în care a vorbit despre viața sfântului care și-a păstrat sufletul curat, ca de copil, până la plecarea la Domnul. Cei prezenți la sfintele rânduieli au primit daruri de alimente oferite în vase tradiționale de lut.

Duminică, 1 iunie, după Sfânta Liturghie săvârșită în Catedrala Arhiepiscopală din Galați, Înalt­prea­sfințitul Părinte Arhiepiscop Casian a fost prezent în mijlocul copiilor reuniți în curtea Muzeului eparhial din Galați în cadrul proiectului „1 iunie 2025: O sărbătoare a bucuriei, văzută prin ochii copiilor”, unde ansamblurile folclorice „Doinița Covurluiului” și „Dor de tei”-junior au pus în scenă prin cântec și dans tradițiile și obiceiurile zonei Dunării de Jos.

Ierarhul le-a vorbit celor pre­zenți despre frumusețea tradițiilor prezentate și le-a oferit copiilor iconițe, cărți de rugăciune, dulciuri și fructe.

Despre programul bogat dedicat copiilor în Arhiepiscopia Dunării de Jos ne-a vorbit Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Casian. „Putem spune că, la 1.700 de ani, în duminica unității dăruită de Mântuitorul ca promisiune și împlinită la Sinodul I Ecumenic, a revenit în duh, în adevăr și în realitate testamentul Mântuitorului: ca «toți să fie una». Aceste daruri revărsate în noi înșine sunt actualizate înțe­lept în chip fidel și voluntar prin lucrarea Sfintei noastre Biserici. Este suficient să rememorăm mesajul Sfintei Biserici semnat și transmis de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel. Și Biserica, și Statul, și societatea putem în unitate să privim punctul fix al unității, care este familia, acolo unde mama și tata și copilul simt căldura unității prin credință, jertfă și iubire. Dorim să mulțumim respectuos mai întâi celor două centre din municipiul Galați, Casa Sfântului Vasile și Centrul «Sfânta Parascheva», care vineri au văzut întruniți 500 de copii, ei înșiși daruri pentru societate prin credință și prin programe concrete cum le-au moștenit de la bunici și de la pă­rinți, la atelierele de la așezământ. A doua treaptă, poate cea mai înaltă, este copilul din Bărăgan sărac, ținut în brațele unei mame jertfelnice. La Târlele Filiului, sâmbătă, familia Cuviosului Dometie Manolache, sfântul care n-a uitat să fie copil până a plecat la ceruri, recomandându-ne tuturor iubirea copilului față de părinți și viceversa ca soluție în toate aspectele educative din familie, din școală, din Biserică și din societate. L-am simțit în căsuța satului, în brațele mamei care urcă și ea, maica Filotimia, în calendar la anul. Imaginile de acolo nu au nevoie de nici o explicație. Vibrează sfințenia copilului și a mamei și acum, după 75 de ani. A treia treaptă este Grădina Raiului, în care zâmbetele de copii, brațele de mame și programele de excepție au fost organizate la Ziua Copilului lângă Palatul episcopal, de un om atât de generos, profesorul Alexandru Chiriac, care conduce cu o întreagă echipă lanțul de farmacii Myosotis. A apelat de data aceasta la medicamentul pe care l-a cunoscut de copil, brațele mamei, oferind toată infrastructura într-un oraș unde am văzut mii de copii fericiți prin programe. Icoana copilăriei am văzut-o la copii pe care societatea îi numește «bolnavi de autism». Le-a oferit atâta fericire acolo încât n-am mai văzut nici un fel de simptom al bolii. Regalitatea în lumea copilăriei este solidaritatea noastră pentru prioritatea zero: dragostea față de copii și a copiilor față de părinți prin care vom obține respectul față de crezul Bisericii, de lucrarea jertfelnică a tuturor preoților, cinului monahal, dar îndeosebi a familiei creștine”, ne-a transmis Înaltpreasfinția Sa.