Proiect al Episcopiei Sălajului dedicat prevenirii dependențelor în rândul adolescenților

Episcopia Sălajului, în parteneriat cu Consiliul Județean Sălaj și Liceul Teologic Ortodox „Sfântul Nicolae” din Zalău, derulează în această perioadă proiectul „Tineri pentru tineri”, o inițiativă educativă și misionară ce are ca scop prevenirea și conștientizarea fenomenului adicțiilor în rândul tinerilor.

Punctul central al proiectului este piesa de teatru „În largul tău”, scrisă de Ivonne Boitan, o lucrare care abordează diferite forme de dependență ce pot apărea chiar din perioada adolescenței - de la dependența de substanțe la cea de tehnologie, jocuri sau validare socială. Prin intermediul artei teatrale, sunt prezentate cauzele, efectele și posibilele modalități de evitare a acestor comportamente nocive, oferind totodată un prilej de reflecție și dialog între tineri.

Spectacolul este prezentat de elevi ai Liceului Teologic Ortodox „Sfântul Nicolae”, care, prin implicarea lor, devin la rândul lor mesageri ai unui stil de viață echilibrat și conștient. Proiectul are un format de caravană educațională, piesa urmând să fie prezentată în mai multe licee din județul Sălaj.

Prima reprezentație a avut loc la Liceul Tehnologic „Liviu Rebreanu” din Hida, unde mai mulți elevi au fost beneficiarii acestei activități. Tinerii spectatori au urmărit cu interes desfășurarea piesei și au participat ulterior la un dialog despre pericolele adicțiilor și importanța echilibrului interior, a credinței și a comunității în prevenirea acestora.

Prin acest proiect, Episcopia Sălajului reafirmă preocuparea sa constantă pentru formarea morală și spirituală a tinerilor, pentru sprijinirea lor în fața provocărilor lumii contemporane și pentru cultivarea responsabilității personale și sociale.