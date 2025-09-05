Proiect educaţional destinat tinerilor ialomiţeni, la final

În perioada 14 iulie - 5 septembrie, la nivelul Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor a avut loc, cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Episcop Vincenţiu, proiectul educațional „Clubul de vară”. Calendarul proiectului a cuprins activități educative, ateliere de creație, activități recreative și de socializare, cu scopul de a oferi copiilor un cadru adecvat în care să lege prietenii, să învețe lucruri noi, să se cunoască pe sine, să aprofundeze înțelegerea valorilor morale creștine și a respectului față de semeni.

Proiectul s‑a adresat beneficiarilor „Serviciului social acordat în comunitate, destinat persoanelor adulte” din cadrul Protopopiatului Slobozia, copiii din familii cu venituri reduse, care nu dispun de mijloacele financiare necesare pentru a le asigura astfel de oportunități, ne‑a transmis Anastasia Pătraşcu, asistent social în cadrul Protopopiatului Slobozia.

Joi, 4 septembrie, în cadrul ultimei activităţi din cadrul proiectului, beneficiarii au avut șansa de a vizita Unitatea Militară 01416 din Slobozia la invitația locotenentului colonel Petre‑Bogdan Doagă, comandantul unităţii. Aceştia au descoperit valorile istoriei și faptele istorice relevante, au înțeles ce înseamnă ordinea, disciplina, fermitatea, eleganța defilărilor, solemnitatea ceremoniilor, echipamentele și aparatura aflate în dotarea unității militare.

Grupul vocal „Serafimii” al Parohiei „Sfântul Evanghelist Matei” din Slobozia, coordonat de părintele Valentin Chiriță, a susținut un minirecital în muzeul din interiorul unității.