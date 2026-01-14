Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Proiect național prezentat la Centrul eparhial din Caransebeș

Știri
Un articol de: Arhid. Pavel Canea,   Darius Herea - 14 Ianuarie 2026

Cu binecuvântarea și în prezența Preasfințitului Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, Proiectul național „Centrul de activități cu tineretul «Sfântul Ilie Tesviteanul»” al Patriarhiei Române a fost prezentat marți, 13 ianuarie, la Caransebeș. Evenimentul s-a desfășurat în Sala de festivități „Mitropolit Nicolae Corneanu” a Centrului eparhial și a reunit clerici, profesori și reprezentați ai instituțiilor centrale, județene și locale.

Moderat de părintele Mihai Ciucur, inspector eparhial în cadrul Departamentului de tineret al Episcopiei Caransebeșului, programul a debutat cu o rugăciune, urmată de mesajul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, transmis de părintele Florin Marica, managerul proiectului.

În continuare, participanții au vizionat un material video realizat de TRINITAS TV, care prezintă activitățile centrului. Manifestarea a continuat cu luări de cuvânt din partea tuturor partenerilor locali implicați în acest proiect. De asemenea, părintele Florin Marica a răspuns întrebărilor adresate de cei prezenți și a prezentat obiectivele principale și activitățile ce vor fi desfășurate în centrul destinat proiectului.

Centrul din cadrul proiectului realizat de Patriarhia Română va fi construit în orașul Pantelimon, județul Ilfov, ca un amplu spațiu educațional, social, cultural și sportiv, dedicat formării copiilor și tinerilor în spirit creștin, prin cooperarea dintre Biserică, Familie și Școală, integrând educația nonformală cu dimensiunea duhovnicească și misiunea socială a Bisericii.

Din Episcopia Caransebeșului vor fi 150 de copii beneficiari din totalul de 5.850. Copiii vor fi din Parohia Moniom, Parohia „Adormirea Maicii Domnului”-Reșița și Parohia „Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul”-Oravița.

 

Citeşte mai multe despre:   PS Lucian, Episcopul Caransebeşului  -   Centrul de activități cu tineretul Sfântul Ilie Tesviteanul
