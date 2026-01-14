Proiect național prezentat la Centrul eparhial din Caransebeș

Cu binecuvântarea și în prezența Preasfințitului Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, Proiectul național „Centrul de activități cu tineretul «Sfântul Ilie Tesviteanul»” al Patriarhiei Române a fost prezentat marți, 13 ianuarie, la Caransebeș. Evenimentul s-a desfășurat în Sala de festivități „Mitropolit Nicolae Corneanu” a Centrului eparhial și a reunit clerici, profesori și reprezentați ai instituțiilor centrale, județene și locale.

Moderat de părintele Mihai Ciucur, inspector eparhial în cadrul Departamentului de tineret al Episcopiei Caransebeșului, programul a debutat cu o rugăciune, urmată de mesajul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, transmis de părintele Florin Marica, managerul proiectului.

În continuare, participanții au vizionat un material video realizat de TRINITAS TV, care prezintă activitățile centrului. Manifestarea a continuat cu luări de cuvânt din partea tuturor partenerilor locali implicați în acest proiect. De asemenea, părintele Florin Marica a răspuns întrebărilor adresate de cei prezenți și a prezentat obiectivele principale și activitățile ce vor fi desfășurate în centrul destinat proiectului.

Centrul din cadrul proiectului realizat de Patriarhia Română va fi construit în orașul Pantelimon, județul Ilfov, ca un amplu spațiu educațional, social, cultural și sportiv, dedicat formării copiilor și tinerilor în spirit creștin, prin cooperarea dintre Biserică, Familie și Școală, integrând educația nonformală cu dimensiunea duhovnicească și misiunea socială a Bisericii.

Din Episcopia Caransebeșului vor fi 150 de copii beneficiari din totalul de 5.850. Copiii vor fi din Parohia Moniom, Parohia „Adormirea Maicii Domnului”-Reșița și Parohia „Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul”-Oravița.