Proiectul „Centrul de activități cu tineretul «Sfântul Ilie Tesviteanul»” a ajuns la Timișoara

Sala de conferințe a hotelului Ibis din Timișoara a găzduit luni, 12 ianuarie 2026, prezentarea locală a proiectului național „Centrul de activități cu tineretul «Sfântul Ilie Tesviteanul»” al Patriarhiei Române, se arată pe mitropolia-banatului.ro.

La acest eveniment au luat parte Preasfințitul Părinte Paisie Lugojanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, pr. Cristian Păiș, inspector eparhial, dar și preoții protopopi ai protopopiatelor Timișoara I, Timișoara II și Sânnicolau Mare, directorii Liceului Teologic Ortodox „Sfântul Ierarh Antim Ivireanul” din Timișoara, inspectorul pentru disciplina Religie din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Timiș, cadre didactice de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Timișoara, elevi, studenți, precum și reprezentanți ai autorităților locale și ai mediului educațional.

Evenimentul, moderat de pr. Cristian Păiș, inspector eparhial, a început cu rugăciunea „Împărate ceresc” și cu citirea mesajului Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, de către pr. Florin Marica, managerul proiectului.

Preasfințitul Părinte Paisie Lugojanul a rostit un cuvânt de învățătură, subliniind importanța acestui demers pentru viața cetății: „Ne bucurăm de prezența delegației Patriarhiei Române, de prezentarea și implementarea proiectului Centrul de activități cu tineretul «Sfântul Ilie Tesviteanul» și transmitem mulțumiri Preafericitului Părinte Patriarh Daniel pentru grija pe care o poartă tuturor copiilor din întreaga Patriarhie Română. Acest proiect are ca scop principal grija față de copii, pentru ca ei să își poată duce cursurile școlare la bun sfârșit, iar copiii marginalizați să revină în comunitate și în sânul Bisericii noastre”.

În continuare, pr. Florin Marica a detaliat obiectivele specifice ale proiectului, evidențiind dimensiunea de incluziune socială și alinierea la standardele europene de asistență educațională: „Ne gândim că, prin aceste activități educaționale și recreative, tinerii vor putea face față provocărilor la care sunt supuși consumului de droguri, dependenței de tehnologie, indiferenței față de părinți și lipsei de atenție față de educația și formarea profesională, contribuind totodată la cultivarea valorilor creștine și duhovnicești. Astfel, le dorim celor implicați în implementarea efectivă a proiectului mult ajutor de la Dumnezeu, iar binecuvântarea Maicii Domnului să fie cu noi, pentru a-i ocroti pe acești copii și a-i ajuta să devină și ei bucuroși de darul pe care Dumnezeu ni-l dăruiește prin Sfânta Biserică”.

În continuare, au fost rostite alocuțiuni și de către domnul Deian Popov, subprefectul județului Timiș, și de prof. Simona-Ecaterina Bejan, inspector general adjunct al Inspectoratului Școlar Județean Timiș, și a fost vizionat un material video realizat de TRINITAS TV în care sunt prezentate obiectivele proiectului, activitățile planificate și grupul-țintă.

În încheiere, pr. prof. Mihai Ciucur, expert în educație parentală, și pr. Marius-Ștefan Ciulu, coordonator regional al proiectului, au oferit perspective suplimentare asupra desfășurării proiectului.

Proiectul național Centrul de activități cu tineretul «Sfântul Ilie Tesviteanul»”, realizat de Patriarhia Română, va fi construit în orașul Pantelimon, județul Ilfov, ca un amplu spațiu educațional, social, cultural și sportiv, dedicat formării copiilor și tinerilor în spirit creștin, prin cooperarea dintre Biserică, Familie și Școală, integrând educația nonformală cu dimensiunea duhovnicească și misiunea socială a Bisericii. Durata proiectului este de la data de 1.09.2025 până la data de 31.12.2029.