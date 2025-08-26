Proiectul „Prietenie pe roţi” în Arhiepiscopia Râmnicului

Data: 26 August 2025

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, în Protoieria Râmnicu Vâlcea, prin Biroul de asistenţă socială, continuă derularea proiectului „Prietenie pe roţi”, ce îşi propune realizarea de activităţi sociale de tip recreativ, respectiv organizarea unor excursii în perioada de vară pentru copii care provin din familii aflate în dificultate, se arată pe arhiepiscopiaramnicului.ro.

Parohiile din Cercul pastoral‑misionar „Nicolae Bălcescu” au organizat joi, 21 august, o excursie la muzeul memorial din comuna Nicolae Bălcescu, județul Vâlcea.

Copiii, însoţiţi de preoţi din cadrul cercului pastoral, au vizitat parcul, conacul şi statuia lui Nicolae Bălcescu, biserica de lemn și paraclisul din satul Băneşti, au socializat, s‑au jucat şi au legat noi prietenii, petrecând timp liber împreună într‑un mod plăcut şi folositor.