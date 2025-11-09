Râuri de evlavie către ierarhul tămăduitor de la Eghina

Sfântul Ierarh Nectarie din Eghina este cunoscut în toată lumea ortodoxă ca un grabnic‑ajutător al celor care îi cer mijlocirea în rugăciune, în special al celor aflați în suferință. Harul și binecuvântarea sa se revarsă și asupra credincioșilor care vin la Mănăstirea Radu Vodă din București, așezământ aflat sub ocrotirea sa de peste două decenii. Sărbătoarea ierarhului tămăduitor de la Eghina a culminat astăzi, 9 noiembrie, cu Sfânta Liturghie săvârșită de Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop‑vicar patriarhal.

Cu prilejul prăznuirii sale, la Altarul de vară al Mănăstirii Radu Vodă, Sfânta Liturghie a fost oficiată ieri de Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop‑vicar patriarhal, împreună cu un sobor ales din care au făcut parte părintele arhim. Nectarie Șofelea, starețul Mănăstirii Radu Vodă și Exarh administrativ al Arhiepiscopiei Bucureștilor; părintele arhim. Policarp Chițulescu, consilier patriarhal; părintele protos. Simeon Cuțui, Exarh cultural al Arhiepiscopiei Bucureștilor, precum și alți preoți și diaconi.

După citirea Sfintei Evanghelii, Episcopul‑vicar patriarhal a rostit un cuvânt de învățătură, în care a vorbit despre înțelesul duhovnicesc al Evangheliei de la Luca 8, 41‑56, care prezintă două minuni săvârșite de Mântuitorul Iisus Hristos: învierea fiicei lui Iair și vindecarea femeii bolnave de scurgere de sânge.

„Astăzi, Evanghelia ne pune înainte două minuni care se împletesc într‑un mod tulburător: învierea fiicei lui Iair și vindecarea femeii care, de doisprezece ani, suferea de hemoragie (Luca 8, 41‑56). Cele două minuni arată că Iisus Hristos este Domn atât peste viață, cât și peste moarte. Ceea ce leagă aceste două evenimente este credința puternică și smerenia autentică, care transformă neputința în speranță și suferința în biruință. Iair, conducătorul sinagogii din Capernaum, un om cu statut înalt și mare prestanță religioasă, asistă neputincios la moartea fiicei sale de 12 ani. Disperarea sa îl face să se plece la picioarele lui Iisus, arătând încrederea că doar Hristos, trimis de Dumnezeu, îi poate salva fiica. În paralel, femeia bolnavă de hemoragie ne arată că suferința izolează omul, marginalizându‑l atât fizic, cât și sufletește. Deznădejdea ei, unită cu credința puternică în Hristos, îi dă curajul de a atinge haina Lui și de a primi vindecarea. Gestul ei, deși considerat o încălcare a legii, este primit cu blândețe de Hristos, care o reintegrează în comunitate și o întărește în credință: «Fiică, credința ta te‑a mântuit; mergi în pace și fii sănătoasă de boala ta!» (Marcu 5, 30‑34). Iar în cazul lui Iair, vestea morții fiicei sale nu îl oprește din credință; Hristos îl îndeamnă: «Nu te teme. Crede numai!» (Luca 8, 50). Aceste minuni ne învață că, în fața suferinței și a încercărilor, credința adevărată este lumina care susține rugăciunea și aduce mângâiere și biruință”, a spus Preasfinția Sa.

Totodată, ierarhul a subliniat modelul de smerenie și de iubire pe care Sfântul Ierarh Nectarie îl oferă credincioșilor, arătând prin viața sa cum se trăiește credința autentică și dragostea față de Dumnezeu și aproapele.

„Sărbătoarea de astăzi, ziua de prăznuire a Sfântului Ierarh Nectarie de la Eghina, vindecătorul de boli, ocrotitorul acestei sfinte mănăstiri, se adaugă în chip minunat înțelesurilor duhovnicești ale Evangheliei din această duminică, a 24‑a după Rusalii, în care se vorbește despre vindecare și înviere. Sfântul Ierarh Nectarie de la Eghina este recunoscut în întreaga lume ortodoxă ca un mare vindecător (taumaturg), în special pentru bolile grave precum cancerul. Puterea sa vindecătoare este o manifestare a harului Duhului Sfânt pe care l‑a dobândit prin viața sa de o deosebită sfințenie, marcată de smerenie, rugăciune neîncetată, post și milostenie. Mulți credincioși bolnavi și săraci alergau la el încă din timpul vieții sale pământești, iar după trecerea sa la cele veșnice, trupul său a continuat să săvârșească minuni de vindecare, fiind considerat unul dintre cei mai importanți sfinți taumaturgi ai zilelor noastre din Biserica Ortodoxă. În învățătura și în tradiția Bisericii noastre, vindecarea prin intermediul sfinților nu este un act magic, ci este o lucrare a harului lui Dumnezeu, ca răspuns la credința și rugăciunile fierbinți ale celor bolnavi, sau ale celor care se roagă pentru ei, prin mijlocirea sfântului”, a explicat Episcopul‑vicar patriarhal.

Sărbătoarea Sfântului Ierarh Nectarie de la Eghina rămâne, an de an, un moment deosebit de încărcat de har și bucurie duhovnicească pentru credincioșii și pelerinii din București. La Mănăstirea Radu Vodă, unde sfântul este cinstit cu deosebită evlavie, zilele prăznuirii sale adună mii de oameni, veniți să se închine la sfintele sale moaște și să înalțe rugăciuni de mulțumire și nădejde.

De joi seara, 6 noiembrie, credincioșii din București și pelerinii veniți din țară au avut ocazia să cinstească moaștele Sfântului Ierarh Nectarie și pe cele ale Sfântului Cuvios Efrem cel Nou ce au fost purtate în procesiune de la biserica mare a mănăstirii către baldachinul din curtea așezământului.