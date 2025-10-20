Resfințirea Bisericii din Jichișu de Jos, judeţul Cluj

În Duminica a 20‑a după Rusalii, 19 octombrie, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a resfinţit Biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” a Parohiei Jichișu de Jos, Protopopiatul Dej.

Ierarhul a săvârşit slujba de târnosire a lăcașului de cult care, în ultimii ani, a trecut printr‑un proces de restaurare și înfrumusețare atât la exterior, cât și la interior. Părintele Mitropolit Andrei a binecuvântat lăcașul de închinare prin stropire cu apă sfințită și ungere cu Sfântul și Marele Mir, iar în piciorul Sfintei Mese au fost așezate moaștele Sfântului Mucenic Gurie, parohul comunității de aici, preotul Ioan Georgiu, fiind rudă și apropiat al fostului Episcop al Devei și Hunedoarei, Gurie Georgiu, al cărui sfânt ocrotitor era Mucenicul Gurie.

În continuare, Părintele Mitropolit Andrei a săvârșit Sfânta Liturghie şi a rostit un cuvânt de învățătură intitulat „Efemeritatea vieții noastre”, în cadrul căruia a accentuat importanța adoptării unei bune conduite morale, având în vedere iminentul sfârșit al vieții.

În cadrul slujbei, ierarhul l-a hirotonit întru preot pe diaconul Andrei‑Răzvan Botcă pe seama Parohiei Țentea, Protopopiatul Beclean.

Răspunsurile liturgice au fost date de un grup de studenți teologi de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj. La momentul chinonicului, interpreta Ioana Breda‑Morar a cântat mai multe pricesne.

La finalul Sfintei Liturghii, preotul paroh Ioan Georgiu a mulțumit ierarhului pentru prezență și binecuvântare și i‑a oferit o icoană cu chipul Sfântului Apostol Andrei, Ocrotitorul României. Înaltpreasfinția Sa l‑a hirotesit întru iconom pe preotul paroh Ioan Georgiu, iar cântărețul bisericesc Ionel Lascău, care a împlinit anul acesta 55 de ani de activitate la strana bisericii parohiale, a fost distins cu Ordinul „Sfântul Ierarh Pahomie de la Gledin” pentru mireni. Au mai primit distincţii Daniela Cozac, Ilie Orlando Nicoară, preoteasa Antonia Ana‑Maria Georgiu, alături de mai mulți ctitori și binefăcători.