Resfințirea bisericii din Parohia Delenii, Protopopiatul Târnăveni

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, s‑a aflat duminică, 9 noiembrie, în Parohia Delenii, Protopopiatul Târnăveni, unde a săvârşit slujba de resfințire a bisericii parohiale cu hramul „Sfinții Ierarhi Ilie Iorest și Sava Brancovici”, apoi a celebrat Dumnezeiasca Liturghie și a rostit cuvântul de învățătură.

Conform Arhiepiscopiei Alba Iuliei, în cuvântul adresat celor prezenți, Părintele Arhiepiscop Irineu a spus: „Urcușul nostru spre înviere se realizează în Biserică, fiindcă ea este pelerină spre cer, este «laborator al Învierii», cum o numește Sfântul Maxim Mărturisitorul. Ea este corabia mântuirii prin care înaintăm spre limanul liniștit al Împărăției veșnice. Cine Îl iubește pe Domnul, ascultând poruncile Lui, acela crede cu tărie și spune și altora că moartea nu este o trecere în neființă, nici un tunel fără ieșire, ci ea este preludiul învierii, începutul vieții adevărate și al fericirii veșnice. Suntem siguri de aceasta, pentru că Hristos Cel răstignit și înviat ne spune: «Cel ce crede în Mine, chiar de va muri, va trăi; și tot cel ce trăiește și crede în Mine, în veac nu va muri!» (In. 11, 25‑26)”.

La finalul Sfintei Liturghii, pr. paroh Flavius‑Răzvan Iernuțan a fost hirotesit întru sachelar, iar cei care au contribuit la înfrumusețarea și renovarea bisericii parohiale au primit Diplome de aleasă cinstire.