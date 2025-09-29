Resfințirea Bisericii „Sfântul Mare Mucenic Pantelimon” din Iași

Duminică, 28 septembrie, Parohia „Sfântul Mare Mucenic Pantelimon” din cartierul ieșean Târgu Cucu a trăit clipe de binecuvântare și bucurie duhovnicească, prin prezența și slujirea Înaltpreasfințitului Părinte Teofan, care a resfințit biserica parohială și a binecuvântat noua pictură interioară.

Numeroși credincioși ieșeni s‑au adunat duminică dimineață la Parohia „Sfântul Mare Mucenic Pantelimon” pentru a lua parte la slujba de sfințire, oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. După stropirea zidurilor cu apă sfințită și ungerea lor cu Sfântul și Marele Mir, ierarhul a pecetluit Sfânta Masă și a binecuvântat noua pictură din interiorul sfântului lăcaș.

După târnosirea bisericii, Sfânta Liturghie a fost săvârșită la un Altar amenajat în curtea lăcașului de cult.

După rânduială, cei prezenți au avut posibilitatea de a trece prin Sfântul Altar, ca semn de binecuvântare și întărire în credință.

În cuvântul de învățătură, IPS Părinte Teofan a subliniat importanța așezării vieții noastre pe temelia credinței în Hristos, arătând că osteneala omului, oricât de intensă ar fi, devine zadarnică dacă nu izvorăște din legătura cu Dumnezeu: „Toată stăruința noastră, toată zbaterea noastră, toată pregătirea noastră, toată istețimea noastră, dacă nu‑L au la bază pe Domnul Hristos, nu ne aduc nimic esențial. «Fără Mine, spune Domnul, nu puteți face nimic». De ce aceasta? Pentru că, zice Domnul, «Eu sunt Calea, Eu sunt Adevărul și Eu sunt Viața cea adevărată». «Mânați mai la adânc», spune Domnul Hristos, adică mai departe de țărm, în largul mării, arătându‑ne prin aceasta că, rămânând la suprafața lucrurilor, abordându‑le cu superficialitate, nu putem sesiza rostul adânc al viețuirii noastre. «Mânați mai la adânc!» Și anume unde? Unde este acest «adânc»? Și oare ce înseamnă el? Fiind la resfințirea acestei biserici, gândim că adâncul spre care ne îndeamnă Domnul Hristos să mergem este adâncul care se află în Sfântul Altar, dincolo de catapeteasmă, în Sfânta Sfintelor, pe Sfânta Masă, prelungirea dumnezeiescului mormânt din Ierusalim, acolo unde se săvârșește Sfânta Jertfă”.

După cântarea Axionului, tânărul Bogdan Apreotesei a fost hirotonit diacon, urmând ca, în perioada următoare, să primească taina Hirotoniei întru preot pe seama Parohiei Valea Lungă din comuna Holboca.

Pentru munca depusă la ridicarea sfântului lăcaș, părintele paroh Mihail Ovidiu Ciobotaru a primit distincția „Crucea Moldavă”. Totodată, cei care au contribuit la construcția paraclisului au fost răsplătiți de Mitropolitul Moldovei și Bucovinei cu ordine și distincții de vrednicie.