Rugăciune de seară la Catedrala Arhiepiscopală din Galaţi

Știri
Un articol de: Pr. Rareș Bucur - 24 Feb 2026

La ceas de seară, 23 februarie, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Casian a săvârşit la Catedrala Arhiepiscopală din Galați slujba Pavecerniței Mari, în cadrul căreia ierarhul a citit primul fragment din Canonul de pocăință al SfântuluI Andrei Criteanul. Răspunsurile la slujbă au fost oferite de corul Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul Apostol Andrei” din Galați. În cuvântul de învățătură, chiriarhul a vorbit despre urcuşul duhovnicesc din această călătorie a Postului Mare început prin Canonul Sfântului Andrei Criteanul: „Pentru fiecare dintre noi, în starea în care ne aflăm, fie sufleteşte, fie trupeşte, Canonul este şi deschiderea căii prin care Dumnezeu, prin Sfântul Andrei Criteanul, ne cheamă, aşa cum spune una din cele 250 de strofe ale imnului vindecării sufleteşti şi trupeşti, spre înviere sufletească şi trupească: «Vino suflete împreună cu trupul tău de te mărturiseşte şi te schimbă!»”.

 

Citeşte mai multe despre:   Catedrala Arhiepiscopală din Galaţi  -   IPS Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos  -   Canonul cel Mare  -   Pavecerniţa Mare
