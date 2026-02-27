Rugăciune de seară la Catedrala Episcopală din Caransebeș

În rugăciune și priveghere au petrecut credincioșii care au venit la Catedrala Episcopală din Caransebeș în primele patru zile din Postul Paștilor, participând la sfintele slujbe săvârșite de Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, împreună cu un sobor de preoți și diaconi. Ierarhul a săvârșit slujba Pavecerniței Mari, în cadrul căreia a fost citit Canonul de pocăință al Sfântului Andrei Criteanul. De asemenea, rugăciunea a continuat la ora 22:00, cu slujba Miezonopticii și a Utreniei. Răspunsurile liturgice au fost date de Grupul psaltic „Ethos” al Episcopiei Caransebeșului.

„Suntem pe drumul binecuvântat al Postului Mare și suntem datori să postim, nu numai de la mâncare și băutură, ci trebuie să ne înfrânăm în primul rând de la păcate, patimi, fărădelegi și răutăți, să ne înfrânăm mintea, să ne înfrânăm ochii, urechile, gura și să ne iertăm unii pe alții spunând din toată inima: Tată Ceresc, iartă‑ne nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri!”, a subliniat Preasfințitul Părinte Episcop Lucian.

La sfintele slujbe au participat și elevii Seminarului Teologic „Episcop Ioan Popasu” din Caransebeș, alături de părinții profesori, precum și numeroși credincioși.