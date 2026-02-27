Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Rugăciune de seară la Catedrala Episcopală din Caransebeș

Rugăciune de seară la Catedrala Episcopală din Caransebeș

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Știri
Un articol de: Darius Herea,   Arhid. Pavel Canea - 27 Feb 2026

În rugăciune și priveghere au petrecut credincioșii care au venit la Catedrala Episcopală din Caransebeș în primele patru zile din Postul Paștilor, participând la sfintele slujbe săvârșite de Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, împreună cu un sobor de preoți și diaconi. Ierarhul a săvârșit slujba Pavecerniței Mari, în cadrul căreia a fost citit Canonul de pocăință al Sfântului Andrei Criteanul. De asemenea, rugăciunea a continuat la ora 22:00, cu slujba Miezonopticii și a Utreniei. Răspunsurile liturgice au fost date de Grupul psaltic „Ethos” al Episcopiei Caransebeșului.

„Suntem pe drumul binecuvântat al Postului Mare și suntem datori să postim, nu numai de la mâncare și băutură, ci trebuie să ne înfrânăm în primul rând de la păcate, patimi, fărădelegi și răutăți, să ne înfrânăm mintea, să ne înfrânăm ochii, urechile, gura și să ne iertăm unii pe alții spunând din toată inima: Tată Ceresc, iartă‑ne nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri!”, a subliniat Preasfințitul Părinte Episcop Lucian.

La sfintele slujbe au participat și elevii Seminarului Teologic „Episcop Ioan Popasu” din Caransebeș, alături de părinții profesori, precum și numeroși credincioși.

 

Citeşte mai multe despre:   PS Lucian, Episcopul Caransebeşului  -   Catedrala Episcopală din Caransebeș
vezi toate ›Alte articole din Știri
TOP 6 Știri