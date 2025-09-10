Rugăciune și filantropie la sărbătoarea unei mănăstiri gălățene

La praznicul Naşterii Maicii Domnului, Mănăstirea Cudalbi din judeţul Galaţi, important centru de viaţă duhovnicească din Câmpia Covurluiului, şi‑a sărbătorit hramul. Cu acest prilej, Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, a săvârşit Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de ieromonahi, preoţi şi diaconi, la un Altar special amenajat în curtea interioară a mănăstirii, în apropierea impunătorului lăcaş de cult construit în stil ştefanian şi împodobit cu frumoase mozaicuri exterioare.

La slujbă au participat, alături de obştea monahală, numeroşi credincioşi, îndeosebi copii, veniţi din diferite zone ale eparhiei pentru a se ruga Născătoarei de Dumnezeu, ocrotitoarea spirituală a mănăstirii și Maica mult iubitoare a întregii lumi. După Sfânta Liturghie, a fost săvârşită slujba Parastasului pentru ctitorii şi binefăcătorii acestei vetre monahale adormiţi în Domnul.

În cuvântul de învățătură rostit, chiriarhul Dunării de Jos a vorbit despre însemnătatea acestui praznic și mai ales despre bucuria pe care o oferă mulţimea pelerinilor participanţi la hramul mănăstirii, unii dintre ei veniţi din străinătate în această perioadă, şi a apreciat recunoştinţa arătată de sinistraţii din Câmpia Covurlui pentru ajutorul oferit de Biserică, prompt, constant şi consistent, în urma inundaţiilor catastrofale din toamna anului trecut. Ierarhul a mai spus că „Mănăstirea Maicii Domnului de la Cudalbi a rămas o şcoală minunată pentru copiii din toate clasele, însoţiţi de preoţi şi de dascălii lor, care n‑au primit astăzi doar ghiozdane, ci au primit încurajare şi bucurie și ne‑au dăruit la rândul lor multă pace în suflete”.

Cu ocazia acestei slujbe de hram, a continuat programul eparhial „Hristos în şcoală” pentru 70 de copii din parohiile Protopopiatului Covurlui care au primit din partea Părintelui Arhiepiscop ghiozdane complet echipate pentru noul an școlar. Anul acesta, peste 3.300 de copii cu posibilităţi materiale reduse din satele și orașele celor două județe ale eparhiei primesc ghiozdane și rechizite şcolare în valoare de peste 330.000 lei prin contribuția Centrului eparhial, a protopopiatelor şi a parohiilor din cuprinsul Arhiepiscopiei Dunării de Jos. În fiecare an, aceste daruri necesare şi mult folositoare aduc în viaţa copiilor, părinţilor, dar şi dăruitorilor, multă bucurie şi optimism, ne‑a transmis părintele Rareș Bucur, consilier eparhial.