Rugăciune, solemnitate și filantropie la Dunărea de Jos

Sfârșitul săptămânii anterioare, marcat de sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci, dar și de Ziua Pompierilor din România, a reprezentat pentru clerul și credincioșii Eparhiei Dunării de Jos un prilej de înaltă trăire duhovnicească, de comemorare a celor care și‑au dat viața în slujba semenilor, dar și de ajutorare a celor aflați în suferință.

În ajunul sărbătorii din 14 septembrie, la ceas de seară, pentru a spori evlavia și bucuria duhovnicească a clerului și credincioșilor prezenți la hramul Bisericii „Sfânta Cruce” din municipiul Galați, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Casian a adus spre închinare racla ce adăpostește un fragment din lemnul cinstitei și de viață făcătoarei Cruci a Domnului, aflată în patrimoniul sacru al Reședinței Arhiepiscopale. După săvârșirea Vecerniei cu Litie, chiriarhul Dunării de Jos a rostit un cuvânt de învățătură în care a vorbit despre necesitatea purtării crucilor personale și ajutorul pe care îl primim de la Mântuitorul Hristos atunci când ne însemnăm cu acest semn al biruinței asupra păcatului, întunericului și morții.

În dimineața zilei de 14 septembrie, racla a fost adusă în Catedrala Arhiepiscopală din Galați acolo unde, după rânduiala specială de scoatere a Sfintei Cruci de la finalul Utreniei, Părintele Arhiepiscop Casian a săvârșit Sfânta Liturghie. În cuvântul de învăţătură rostit duminică, ierarhul a vorbit despre jertfa Domnului nostru Iisus Hristos pe Sfânta Cruce și despre darurile duhovnicești primite de cei credincioși în urma ei.

La Galaţi, manifestările dedicate Zilei Pompierilor din România au început vineri, 12 septembrie, la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „General Eremia Grigorescu”, cu slujba de Te Deum oficiată de Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, ce a fost urmată de ceremonialul militar și de alocuţiunile specifice momentului. După ceremonialul religios, mai mulţi ofiţeri şi subofiţeri din cadrul ISU Galaţi au fost avansaţi în grad. În incinta instituției au fost organizate mai multe expoziţii, fiind prezentate tehnica utilizată la intervenţii şi panouri cu fotografii ce surprind aspecte din misiunile pompierilor gălăţeni. La final, toți cei prezenți au asistat la un exercițiu demonstrativ al unei intervenții realizate de personalul ISU pentru stingerea unui incendiu și acordarea primului ajutor unui rănit.

Tot vineri, Parohia „Sfânta Cruce” din municipiul Brăila a desfășurat, în cadrul programelor pastoral‑misionare și social‑filantropice derulate cu prilejul hramului, o activitate filantropică pentru 20 de copii fără părinți și pentru 80 de pacienţi internaţi în Secţia Chirurgie și Ortopedie Pediatrică a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Brăila. Cei 20 de copii orfani care au primit daruri provin din două apartamente sociale de tip familial, unii dintre ei având și probleme de sănătate. Aceştia sunt înscrişi la Şcoala Generală „Dimitrie Cantemir” din Brăila, cu care parohia amintită are un protocol de colaborare. Cei mici au primit din partea clericilor și credincioşilor parohiei brăilene, la biserică, rechizite şcolare, produse de igienă şi pachete cu dulciuri. În aceeași zi, părintele paroh Ionuţ Vargă și ceilalți preoţi şi voluntari i‑au vizitat şi pe bolnavii internaţi în unitatea medicală menționată, oferindu‑le produse necesare îngrijirii personale. Cadrele medicale și pacienţii s‑au bucurat de vizita preoţilor şi a voluntarilor şi au mulţumit dăruitorilor pentru dragostea arătată prin această faptă. Valoarea darurilor oferite de parohia brăileană este de 5.000 de lei, ne‑a transmis părintele consilier eparhial Rareș Bucur.