Sărbătoare în Parohia Căpușu de Câmpie, Protopopiatul Luduș

Știri
Un articol de: Oana Rusu - 14 Octombrie 2025

În Duminica Sfinților Părinți de la Sinodul al VII‑lea Ecumenic, 12 octombrie, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, a săvârşit în Parohia Căpușu de Câmpie, Protopopiatul Luduș, slujba de târnosire a Bisericii „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”, după care a liturghisit și a rostit cuvântul de învățătură.

Conform Arhiepiscopiei Alba Iuliei, adresându‑se celor prezenți, ierarhul a spus: „Cetatea vieții și a mântuirii noastre este inima. Spre aceasta spre îndreaptă și Domnul, și diavolul, cerând alianța noastră. Mântuitorul vrea să intre ca să cineze cu noi și noi cu El, spre binele nostru. Satana bate la ușa inimii ca, intrând în ea, să ne ducă la pierzare. Avem libertatea să‑i deschidem unuia sau altuia, însă, din două, trebuie să alegem una, fiindcă nimeni nu poate sluji la doi domni, lui Dumnezeu și lui mamona. Noi nu ne putem bate joc de unica viață pe care Dumnezeu ne‑a oferit‑o ca pe un dar sacru”.

La finalul Sfintei Liturghii, părintele paroh Vasile Iulian Todoran a fost hirotesit întru iconom stavrofor, iar binefăcătorii care au contribuit la edificarea și împodobirea bisericii parohiale au primit din partea ierarhului diplome de aleasă cinstire. 

 

