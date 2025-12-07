Sărbătoare la Biserica „Înălţarea Domnului” şi „Sfântul Nicolae” din Sibiu

Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului, a săvârşit Sfânta Liturghie la sărbătoarea Sfântului Nicolae în Biserica „Înălţarea Domnului” şi „Sfântul Nicolae” din Sibiu. Ierarhul le‑a vorbit credincioşilor la final despre viaţa şi virtuţile Sfântului Nicolae.

Preoţii şi credincioşii bisericii aflate în cartierul Hipodrom al municipiului Sibiu au sărbătorit cel de‑al doilea hram al lăcaşului de cult primind binecuvântarea Părintelui Mitropolit Laurenţiu. Răspunsurile liturgice au fost date de Corul „Timotei Popovici” al Catedralei Mitropolitane din Sibiu, dirijat de pr. lect. univ. dr. Dan Alexandru Streza, informează Mitropolia Ardealului.

În cuvântul de învățătură, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Laurențiu le‑a vorbit credincioșilor despre viața Sfântului Ierarh Nicolae, apărător al dreptei credințe şi săvârşitor de minuni, un model de bunătate şi virtute pentru orice credincios.

„Sfântul Ierarh Nicolae ne oferă un exemplu practic, pentru că el a împlinit chemarea pe care Mântuitorul Iisus Hristos ne‑a adresat‑o tuturor atunci când i‑a spus dregătorului bogat: «Vinde tot ce ai, împarte săracilor şi vino de urmează Mie». Sfântul Ierarh Nicolae a fost învrednicit de Dumnezeu să se nască într‑o familie de creştini, de oameni credincioşi, evlavioşi, dar şi bine înstăriţi. Rămânând orfan, el a fost ocrotit de un unchi de‑al său care era episcop, tot cu numele Nicolae, şi a fost îndrumat pe calea cea bună. Primul pas pe care l‑a făcut în a‑L urma pe Hristos a fost de a împărţi celor săraci avuţia moştenită. (...) Viaţa lui a fost una bineplăcută lui Dumnezeu, un model desăvârşit de împlinire a voii lui Dumnezeu. (...) Fiind chemat la Sinodul I Ecumenic, Sfântul Nicolae a contribuit la stabilirea credinţei în Mântuitorul Iisus Hristos, pentru că primele formulări din Simbolul de Credinţă au fost alcătuite la Sinodul I Ecumenic”, a subliniat ierarhul.

Un grup de colindători ai comunităţii i‑au bucurat pe cei prezenți cu un recital de colinde. Pr. protopop Ioan Coşa a citit cuvântul pastoral al Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Laurenţiu la sărbătoarea Sfântului Ierarh Nicolae.

La finalul Sfintei Liturghii, preoții slujitori ai celor trei parohii arondate bisericii au mulțumit ierarhului pentru binecuvântarea adusă la zi de hram pentru comunitatea sibiană şi i‑au oferit o icoană a Sfântului Ierarh Nicolae. Copiii prezenți la Sfânta Liturghie au primit daruri, așa cum tradiția a împământenit acest obicei la sărbătoarea Sfântului Ierarh Nicolae. Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Laurențiu i‑a îndrumat pe credincioşi să sprijine lucrarea social‑filantropică a Bisericii pentru întrajutorarea celor aflați în nevoi materiale.

Ierarhul şi soborul au săvârşit în această zi şi un parastas pentru ctitorii și binefăcătorii lăcaşului de cult.