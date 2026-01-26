Sărbătoare la Mănăstirea Comana

Preasfințitul Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului, a oficiat duminică Sfânta Liturghie la Mănăstirea Comana din județul Giurgiu, prilej cu care a hirotonit un ierodiacon pe seama așezământului monahal. În soborul de slujitori s‑a numărat și părintele arhimandrit Mihail Muscariu, starețul mănăstirii giurgiuvene.

„Mântuitorul Iisus Hristos vine în Ierihon pentru a căuta și mântui pe cel pierdut. Este vorba despre un vameș, cel care percepea taxele pentru Imperiul Roman. Mântuitorul Iisus îl vede și îi spune: «Zahee, coboară‑te degrabă, căci astăzi în casa ta trebuie să rămân». În ciuda unor prejudecăți, Mântuitorul Iisus Hristos i‑a acordat atenția unui vameș, adresându‑i cuvinte pline de iubire. Comportamentul Mântuitorului Iisus Hristos, lipsit de asprime sau judecată, l‑a determinat pe Zaheu să se schimbe radical”, a explicat Preasfinția Sa în cuvântul de învățătură.