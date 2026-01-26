Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Sărbătoare la Mănăstirea Comana

Sărbătoare la Mănăstirea Comana

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Știri
Un articol de: Radu Mihai Sâmbeteanu - 26 Ianuarie 2026

Preasfințitul Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului, a oficiat duminică Sfânta Liturghie la Mănăstirea Comana din județul Giurgiu, prilej cu care a hirotonit un ierodiacon pe seama așezământului monahal. În soborul de slujitori s‑a numărat și părintele arhimandrit Mihail Muscariu, starețul mănăstirii giurgiuvene.

„Mântuitorul Iisus Hristos vine în Ierihon pentru a căuta și mântui pe cel pierdut. Este vorba despre un vameș, cel care percepea taxele pentru Imperiul Roman. Mântuitorul Iisus îl vede și îi spune: «Zahee, coboară‑te degrabă, căci astăzi în casa ta trebuie să rămân». În ciuda unor prejudecăți, Mântuitorul Iisus Hristos i‑a acordat atenția unui vameș, adresându‑i cuvinte pline de iubire. Comportamentul Mântuitorului Iisus Hristos, lipsit de asprime sau judecată, l‑a determinat pe Zaheu să se schimbe radical”, a explicat Preasfinția Sa în cuvântul de învățătură. 

 

Citeşte mai multe despre:   Manastirea Comana  -   PS Ambrozie, Episcopul Giurgiului  -   hirotonie
vezi toate ›Alte articole din Știri
TOP 6 Știri