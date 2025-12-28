Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Sărbătoare luminoasă și daruri pentru copii la Caransebeș

Sărbătoare luminoasă și daruri pentru copii la Caransebeș

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Știri
Un articol de: Darius Herea,   Arhid. Pavel Canea - 28 Decembrie 2025

Praznicul Nașterii Domnului a reunit și în acest an numeroși credincioși din Caransebeș la Catedrala Episcopală din municipiu pentru a se ruga la Sfânta Liturghie săvârșită de PS Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, slujitorii catedralei, dar și părinți consilieri și inspectori ai Centrului eparhial. Răspunsurile liturgice au fost date de corul Catedralei Episcopale, dirijat de părintele profesor Petru Paica. Mulți dintre credincioșii prezenți la sfânta slujbă s‑au împărtășit cu Sfintele Taine, printre ei numeroși copii și tineri, aceștia primind și pachețele cu dulciuri.

„Astăzi, suntem invitați să îi aducem Pruncului Divin daruri, în loc de aur, smirnă și tămâie. Prin urmare, cred că Mântuitorului trebuie să‑I aducem inima noastră curată și bună, plină de iubire și plină de lumina credinței. Suntem încredințați că Domnul și Mântuitorul este în mijlocul nostru pentru că El ne‑a spus: «Unde sunt doi sau trei adunați în numele Meu, acolo sunt și Eu în mijlocul lor»”, a explicat PS Părinte Lucian la final.

La sfârșit, părintele Alin Câmpean, consilier eparhial, a prezentat ultimul număr din publicația Eparhiei Caransebeșului „Foaia Diecezană”. Aceasta a fost împărțită, alături de iconițe, tuturor credincioșilor prezenți. 

 

Citeşte mai multe despre:   PS Lucian, Episcopul Caransebeşului  -   daruri
