În Duminica de după Nașterea Domnului, 28 decembrie, Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, a oficiat Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie la Mănăstirea
Sărbătoarea Crăciunului la Arad
De Crăciun, 25 decembie, la Catedrala Arhiepiscopală din Arad, Sfânta Liturghie a fost săvârșită în prezența IPS Părinte Arhiepiscop Timotei de către PS Părinte Emilian Crișanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Aradului, înconjurat de un sobor de slujitori.
La momentul rânduit, a fost citită Pastorala de Crăciun a IPS Părinte Arhiepiscop Timotei. Răspunsurile liturgice au fost oferite de corul catedralei, dirijat de arhid. Laviniu Morariu. La finalul Sfintei Liturghii, PS Părinte Emilian Crișanul a adresat credincioșilor un cuvânt de învățătură și le‑a urat tuturor sărbători binecuvântate.