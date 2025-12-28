Patriarhul României la Mănăstirea „Sfânta Maria” din Urlați

În Duminica după Nașterea Domnului, 28 decembrie, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, s‑a aflat în mijlocul pelerinilor și al obștii monahale de la Mănăstirea „Sfânta Maria”‑Urlați din județul Prahova. La finalul Sfintei Liturghii săvârșite în biserica așezământului monahal, Preafericirea Sa a rostit un cuvânt de învățătură în care a explicat înțelesurile duhovnicești ale Evangheliei duminicale care vorbește despre fuga în Egipt a Pruncului Iisus (Matei 2, 13‑23).

La începutul cuvântului de învățătură rostit în biserica Mănăstirii „Sfânta Maria”‑Urlați, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a prezentat principalele semnificații ale textului, arătând că ne descoperă cum Dumnezeu preschimbă exilul în binecuvântare.

„Evanghelia de astăzi ne vorbește despre fuga în Egipt sau exilul Pruncului Iisus în Egipt. Această Evanghelie prezintă trei învățături principale. Prima învățătură este că, îndată după Nașterea Sa, Pruncul Iisus a fost întâmpinat cu bucurie de către îngeri, păstori și magi, dar cu ostilitate și amenințare cu moartea de către regele Irod. A doua învățătură ne arată că Domnul Iisus este ocrotit de îngeri care îl îndeamnă pe Iosif să ia Pruncul și pe mama Lui să fugă în Egipt până la moartea lui Irod. A treia învățătură ne transmite că, la întoarcerea din Egipt, Pruncul Iisus este dus în Galileea neamurilor, unde va locui în Nazaret, iar apoi în Capernaum, pentru că El va fi Mântuitorul lui Israel, dar și al tuturor popoarelor care vor crede în El”, a spus Preafericirea Sa.

Patriarhul României a mai spus că Egiptul, țară de refugiu pentru Pruncul Iisus, a devenit câteva secole mai târziu un important leagăn al monahismului, unde au luat naștere numeroase mănăstiri în care au viețuit mii de călugări.

„Pruncul Iisus, când S‑a dus în Egipt, prin prezența Sa, a sfințit întreaga țară. Sfântul Ioan Gură de Aur arată ce s‑a întâmplat, după mai bine de trei secole, cu Egiptul, și anume că acolo s‑a manifestat o credință foarte puternică și larg răspândită în Iisus Hristos, ca urmare a predicii sfinților apostoli și, mai ales, prin înflorirea monahismului. Zice el: «Du‑te acum», adică pe vremea când trăia Sfântul Ioan Gură de Aur, «Du‑te acum în pustiul Egiptului, creștine, și vei vedea că pustiul acesta a ajuns mai frumos decât o grădină. Vei vedea nenumărate cete de îngeri în trup omenesc, popoare de mucenici, roiuri de fecioare. Vei vedea că tirania diavolului a fost surpată și că strălucește Împărăția lui Hristos». Astfel, binecuvântarea prezenței Pruncului Iisus în Egipt a avut ca urmare, peste câteva secole, răspândirea credinței creștine și, mai ales, înflorirea monahismului, avându‑l drept exemplu de seamă pe Sfântul Antonie cel Mare. Lumea dominată de patimi egoiste și de moarte are nevoie de vindecare, iar aici vedem cum Dumnezeu lucrează în chip minunat, deoarece Pruncul Iisus, prin prezența Sa în Egipt, unde a fost dus de Dreptul Iosif împreună cu Maica Domnului, la porunca îngerului, arată că binecuvântează țara care L‑a primit”, a spus Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

De asemenea, Întâistătătorul Bisericii noastre a conturat chipul tiranului rege Irod care a încercat să‑L ucidă încă din pruncie pe adevăratul Împărat al lui Israel: „Irod Idumeul a fost rege în Țara Sfântă între anii 37 î.Hr. și 4 d.Hr. De teama unui complot împotriva sa, și‑a ucis soția și pe trei dintre fiii săi: Alexandru, Aristobul și Antipater. Înainte de moartea sa, regatul a fost împărțit de el celorlalți fii ai săi: Arhelau a primit Iudeea și Samaria, Irod Antipa a primit Galileea și Pereea, iar Filip, nord‑estul Mării Tiberiadei. Pentru a fi sigur că Îl ucide pe Pruncul Iisus, Irod a dat ordin să fie omorâți toți copiii de 2 ani și mai jos, crezând că astfel între ei se va afla și El. După aceea, plin de cruzime, el și‑a ucis membrii propriei sale familii de teama de a nu fi victima unui complot de răsturnare a lui de la conducere. Împăratul de la Roma, văzând cruzimea acestui rege, a zis că în familia lui Irod Idumeul e mai bine să fii porc decât om, pentru că evreii nu consumau carne de porc, astfel că aceste animale erau mai în siguranță decât membrii familiei sale”.

În finalul cuvântului său, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a menționat că textul Evangheliei din această duminică ne îndeamnă să avem grijă de copii.

„Sfânta Evanghelie de astăzi ne arată că Dumnezeu, prin îngerii Săi, îi ajută pe oameni atunci când aceștia sunt smeriți și singuri și că Dreptul Iosif a fost binecuvântat de Dumnezeu să poarte grijă de Copilul Iisus ca un tată adoptiv. De aici învățăm că întotdeauna copiii au nevoie atât de afecțiunea sau iubirea mamei, cât și de iubirea tatălui. Nu era suficientă doar afecțiunea mamei. Prin aceasta, Dumnezeu ne arată binecuvântarea Lui asupra familiei. După cum, la început, prin familie a intrat păcatul neascultării de Dumnezeu în lume, întrucât Adam și Eva formau prima familie umană, tot așa Mântuitorul Iisus Hristos, Noul Adam, vine în lume într‑o familie, ca să vindece lumea de păcatul neascultării de Dumnezeu și de moartea despărțirii de El. Astăzi, familia creștină tradițională este din ce în ce mai amenințată, deoarece trăiește într‑o lume secularizată și confuză din punct de vedere spiritual, fiind confruntată adesea cu sărăcia, nesiguranța zilei de mâine, șomajul, migrația, instabilitatea și dezorientarea. Evanghelia de astăzi ne mai învață că fiecare copil trebuie păzit și ocrotit; el nu trebuie lăsat pradă frigului și foamei, neștiinței și nesiguranței, violenței și morții. Într‑o vreme în care unii părinți își abandonează copiii, iar unii copii își uită părinții, lumina Evangheliei lui Hristos ne arată că binecuvântarea lui Dumnezeu se manifestă acolo unde familia este unită și luptă împreună împotriva relelor și primejdiilor din viața ei, pentru a păstra și a cultiva darul sfânt al vieții pământești, dăruit de Dumnezeu, și pentru a se pregăti în această viață pentru dobândirea vieții veșnice din Împărăția cerească a lui Dumnezeu”, a explicat Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române.

Cu această ocazie, Patriarhul României a oferit obștii monahale tămâie naturală din Oman și cărți de slujbă, iar credincioșilor prezenți, câte un exemplar al Pastoralei de Crăciun și o iconiță cu reprezentarea scenei Nașterii Domnului din Catedrala Națională. În semn de prețuire și recunoștință pentru purtarea de grijă permanentă, părintele arhimandrit Petru Ungureanu, starețul mănăstirii, i‑a dăruit Preafericirii Sale un frumos coș cu flori.