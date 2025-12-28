Liturghie arhierească la Braşov în a doua zi de Crăciun

În a doua zi de Crăciun, Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului, a liturghisit în Biserica „Înălțarea Domnului” şi „Soborul Maicii Domnului” din centrul civic al municipiului Braşov. În acest loc al oraşului vor începe curând lucrările de zidire a catedralei din Braşov.

Ierarhul a liturghisit împreună cu un sobor de preoţi şi diaconi, iar credincioșii au participat în număr mare la Sfânta Liturghie arhierească, mulţi dintre ei purtând costume populare. Toţi cei prezenţi au avut posibilitatea de a cinsti o icoană relicvar a Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae. Alături de credincioşii braşoveni au fost prezenţi la Sfânta Liturghie oaspeţi şi oficialităţi. Răspunsurile liturgice au fost date de Cvintetul „Anatoly” al Operei Brașov, informează Mitropolia Ardealului.

„Catedrala spirituală”

În cuvântul de învățătură, Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Laurențiu le‑a vorbit credincioșilor despre praznicul Naşterii Domnului, iar mai apoi a vorbit despre evoluţia proiectului de zidire a catedralei din centrul civic al Braşovului.

„S‑a apropiat plinirea vremii şi pentru biserica tuturor bisericilor din Braşov, pentru catedrala din acest oraş, iar această bisericuţă nu doar a menţinut dorinţa dumneavoastră de a clădi aici o catedrală, ci a adus binecuvântarea lui Dumnezeu care s‑a revărsat mereu asupra tuturor. Iată că s‑a creat catedrala spirituală, care sunteţi dumneavoastră şi nu doar credincioşii de aici, ci şi ceilalţi credincioşi din toate parohiile din oraşul acesta. Zidirea catedralei va fi cel mai mare eveniment din istoria acestui oraş binecuvântat de Dumnezeu pentru fiecare în parte, de la fondatori, de la cei care au dus ideea aceasta mai departe şi s‑au luptat pentru ea şi au câştigat, de la cei care s‑au alăturat, până la dumneavoastră, toţi credincioşii de acum, şi de la cei care pe care îi vom prinde de acum înainte în acest demers şi vreau să mă prind şi eu ca să fiu primul, dar să le dau prioritate celor care conduc acest oraş: domnul primar, domnul preşedinte al Consiliului Judeţean şi domnul prefect, care deţine la rândul său un rol binecuvântat în această rânduială omenească. Vreau să le mulţumesc public celor care au iniţiat ideea aceasta şi trebuie să trecem peste toate evenimentele petrecute în toţi aceşti ani”, a subliniat ierarhul.

„O zi istorică”

Primarul George Scripcaru şi domnul Dan Ioan Cristoloveanu, președintele Asociației construcției catedralei din centrul civic al Braşovului, au vorbit despre stadiul proiectului şi despre celelalte etape rămase de parcurs până la începerea lucrărilor de zidire. De asemenea, preotul Ciprian Robu a mulţumit ierarhului şi autorităţilor braşovene pentru demersurile făcute în ultima perioadă pentru ca visul braşovenilor de a avea o catedrală să devină realitate.

„Este o zi istorică pentru biserica noastră pentru că astăzi la modul concret s‑a început demersul de a pune în aplicare un vis al braşovenilor, un vis născut după Revoluţia din 1989, atunci când după 45 de ani de dictatură am avut dreptul să ne putem exprima liber, să ne exprimăm credinţa în Dumnezeu şi de aceea cei mai destoinici oameni de atunci din oraşul nostru au dat mână cu mână şi au început acest proiect atât de important pentru noi, braşovenii, care este catedrala din Braşov. Ne bucurăm tare mult că Dumnezeu ne‑a ajutat şi iată că am reuşit să menţinem această candelă aprinsă prin această bisericuţă care în aceşti ani în care a fost prezentă în viaţa comunităţii a slujit nouă, tuturor, şi a fost cea care ne‑a adunat pe toţi şi ne‑a ţinut pe toţi laolaltă ca o maică bună sub aripile ei”, a spus pr. Ciprian Robu.

La final, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Laurențiu i‑a binecuvântat pe toţi cei prezenţi şi le‑a transmis urările specifice acestor sfinte sărbători.