Sărbătoarea Sfinților Români în parohia tulceană Ostrov

Credincioșii Parohiei Ostrov din județul Tulcea au trăit duminică, 22 iunie 2025, momente de profundă bucurie și înălțare sufletească, prilejuite de serbarea celui de‑al doilea hram al bisericii parohiale, Duminica Sfinților Români. Cu acest prilej, în mijlocul comunității parohiale s‑a aflat Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, care a săvârșit Sfânta Liturghie arhierească, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi.

La finalul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Visarion a rostit un cuvânt de învățătură în care a evidențiat profunzimea duhovnicească a acestei sărbători. Ierarhul a arătat că Sfinții Români sunt mărturisitori ai credinței și pilde de statornicie, care au luminat dintru început pământul nostru prin viața lor sfântă și prin dăruirea față de Hristos și Biserică: „Am săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie și am mulțumit lui Dumnezeu pentru toate binefacerile revărsate asupra părintelui paroh și asupra credincioșilor din această parohie așezată pe malul Dunării, o parohie istorică, cu o biserică frumoasă, care în ultimii ani s‑a împodobit cu o pictură deosebită și care poartă, pe lângă hramul Adormirii Maicii Domnului, și al doilea hram, închinat Sfinților Români. Am ascultat cuvântul Evangheliei Mântuitorului nostru Iisus Hristos și am văzut cum primii apostoli, la chemarea Acestuia, au lăsat toate ale lor și L‑au urmat. Această chemare rămâne vie și astăzi pentru fiecare dintre noi, ca îndemn la mărturisire, dăruire și slujire. Sfinții sunt pentru noi luminători pe calea mântuirii. Ei ne arată că Evanghelia poate fi trăită deplin, în orice timp și loc, cu credință statornică și dragoste jertfelnică. Urmând pilda lor, și noi suntem chemați să devenim mărturisitori ai lui Hristos în lume, cu viața și fapta noastră”, a spus Preasfinția Sa.

În cadrul slujbei au fost pomeniți ctitorii bisericii și preoții care au slujit în această parohie, începând cu cei atestați din secolul al XIX‑lea, precum și credincioșii adormiți în Domnul de‑a lungul vremii.

Localitatea Ostrov, cunoscută în antichitate sub numele de Beroe, a fost un important centru creștin timpuriu, unde au fost identificate ruinele unei bazilici constantiniene. În anii 70, în urma săpăturilor arheologice, a fost descoperit un martirion ce adăpostea moaștele unor sfinți neidentificați.

Biserica Parohiei Ostrov, cu hramurile „Adormirea Maicii Domnului” și „Duminica Sfinților Români”, a fost zidită între anii 1937 și 1955, iar cel de‑al doilea hram a fost primit în anul 2012.