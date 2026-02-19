Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Sculptorul Constantin Brâncuși, omagiat de seminariștii nemțeni

Sculptorul Constantin Brâncuși, omagiat de seminariștii nemțeni

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Știri
Un articol de: Oana Grădinaru - 19 Feb 2026

Elevii Seminarului Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț au desfășurat activități prin care au adus un omagiu marelui artist modern și universal, sculptorul Constantin Brâncuși.

Manifestarea, organizată în parteneriat cu Biblioteca școlii și Casa Corpului Didactic Neamț, a adus în prim‑plan o serie de expoziții de artă realizate de elevii seminarului, coordonați de profesorii lor, într‑un demers artistic complex și profund. Expozițiile au inclus lucrări de grafică și pictură inspirate din opera brâncușiană, prin care au fost studiate și reinterpretate opere celebre, precum ansamblul de la Târgu Jiu - „Coloana Infinitului”, „Masa Tăcerii”, „Poarta Sărutului” -, dar și „Pasărea măiastră”, „Domnișoara Pogany”, „Cocoșul”, „Muza adormită”. De asemenea, elevii au valorificat simbolistica artei sacre, punând în lumină legătura dintre credință, tradiție și modernitate.

Un punct de atracție l‑au constituit creațiile de modelaj în argilă și lut, prin care elevii au reinterpretat formele esențializate specifice lui Brâncuși. Coloane stilizate, forme ovoidale și compoziții inspirate din lucrări celebre au prins viață în mâinile tinerilor artiști, demonstrând că spiritul brâncușian rămâne viu și actual.

Expoziția a inclus, de asemenea, machete și proiecte artistice originale, culminând cu un moment deosebit: reinterpretarea atelierului din Paris al sculptorului. Elevii au reconstituit atmosfera celebrului atelier, locul unde Brâncuși a creat unele dintre capodoperele sale și unde a redefinit limbajul sculpturii moderne.

Un moment apreciat de public a fost reinterpretarea acestei teme de către eleva Andreea Ciubotariu, din clasa a IX‑a Patrimoniu cultural, care a realizat o reprezentare a lucrării „Ia românească”.

 

Citeşte mai multe despre:   Constantin Brancusi  -   Seminarul Teologic Ortodox Veniamin Costachi de la Manastirea Neamt
