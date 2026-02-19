Sculptorul Constantin Brâncuși, omagiat de seminariștii nemțeni

Elevii Seminarului Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț au desfășurat activități prin care au adus un omagiu marelui artist modern și universal, sculptorul Constantin Brâncuși.

Manifestarea, organizată în parteneriat cu Biblioteca școlii și Casa Corpului Didactic Neamț, a adus în prim‑plan o serie de expoziții de artă realizate de elevii seminarului, coordonați de profesorii lor, într‑un demers artistic complex și profund. Expozițiile au inclus lucrări de grafică și pictură inspirate din opera brâncușiană, prin care au fost studiate și reinterpretate opere celebre, precum ansamblul de la Târgu Jiu - „Coloana Infinitului”, „Masa Tăcerii”, „Poarta Sărutului” -, dar și „Pasărea măiastră”, „Domnișoara Pogany”, „Cocoșul”, „Muza adormită”. De asemenea, elevii au valorificat simbolistica artei sacre, punând în lumină legătura dintre credință, tradiție și modernitate.

Un punct de atracție l‑au constituit creațiile de modelaj în argilă și lut, prin care elevii au reinterpretat formele esențializate specifice lui Brâncuși. Coloane stilizate, forme ovoidale și compoziții inspirate din lucrări celebre au prins viață în mâinile tinerilor artiști, demonstrând că spiritul brâncușian rămâne viu și actual.

Expoziția a inclus, de asemenea, machete și proiecte artistice originale, culminând cu un moment deosebit: reinterpretarea atelierului din Paris al sculptorului. Elevii au reconstituit atmosfera celebrului atelier, locul unde Brâncuși a creat unele dintre capodoperele sale și unde a redefinit limbajul sculpturii moderne.

Un moment apreciat de public a fost reinterpretarea acestei teme de către eleva Andreea Ciubotariu, din clasa a IX‑a Patrimoniu cultural, care a realizat o reprezentare a lucrării „Ia românească”.