Data: 14 Ianuarie 2026

Luni, 12 ianuarie 2026, la reşedinţa Episcopiei din Bălţi, s-a desfăşurat şedinţa Consiliului eparhial al Episcopiei din Bălţi, prezidată de către Preasfinţitul Părinte Antonie, chiriarhul locului.

În cadrul şedinţei s-au dezbătut câteva chestiuni:

- Consiliul eparhial a acceptat propunerea Preasfinţitului Părinte Antonie de a convoca Adunarea eparhială a Episcopiei de Bălţi în data de 27 ianuarie 2025 şi a aprobat ordinea de zi a Adunării eparhiale;

- Consiliul eparhial a aprobat propunerea Preasfinţitului Părinte Antonie de a gratifica, și în acest an, în debutul Adunării, câţiva creştini, care pe parcursul anului 2025 au susţinut activitatea Episcopiei de Bălţi,

- Diverse.