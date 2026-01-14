La Centrul eparhial al Episcopiei Tulcii a avut loc marți, 13 ianuarie, o întâlnire prilejuită de debutul noului an calendaristic și de rememorarea temelor majore ale Anului omagial și comemorativ 2025. Un loc
Şedinţa Consiliului eparhial al Episcopiei din Bălţi
Luni, 12 ianuarie 2026, la reşedinţa Episcopiei din Bălţi, s-a desfăşurat şedinţa Consiliului eparhial al Episcopiei din Bălţi, prezidată de către Preasfinţitul Părinte Antonie, chiriarhul locului.
În cadrul şedinţei s-au dezbătut câteva chestiuni:
- Consiliul eparhial a acceptat propunerea Preasfinţitului Părinte Antonie de a convoca Adunarea eparhială a Episcopiei de Bălţi în data de 27 ianuarie 2025 şi a aprobat ordinea de zi a Adunării eparhiale;
- Consiliul eparhial a aprobat propunerea Preasfinţitului Părinte Antonie de a gratifica, și în acest an, în debutul Adunării, câţiva creştini, care pe parcursul anului 2025 au susţinut activitatea Episcopiei de Bălţi,
- Diverse.