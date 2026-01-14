Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Şedinţa Consiliului eparhial al Episcopiei din Bălţi

Şedinţa Consiliului eparhial al Episcopiei din Bălţi

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Știri
Data: 14 Ianuarie 2026

Luni, 12 ianuarie 2026, la reşedinţa Episcopiei din Bălţi, s-a desfăşurat şedinţa Consiliului eparhial al Episcopiei din Bălţi, prezidată de către Preasfinţitul Părinte Antonie, chiriarhul locului.

În cadrul şedinţei s-au dezbătut câteva chestiuni:

- Consiliul eparhial a acceptat propunerea Preasfinţitului Părinte Antonie de a convoca Adunarea eparhială a Episcopiei de Bălţi în data de 27 ianuarie 2025 şi a aprobat ordinea de zi a Adunării eparhiale;

- Consiliul eparhial a aprobat propunerea Preasfinţitului Părinte Antonie de a gratifica, și în acest an, în debutul Adunării, câţiva creştini, care pe parcursul anului 2025 au susţinut activitatea Episcopiei de Bălţi,

- Diverse.

 

Citeşte mai multe despre:   ședință  -   Episcopia de Bălţi  -   PS Antonie, Episcopul de Bălți
vezi toate ›Alte articole din Știri
TOP 6 Știri